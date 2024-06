Open rhythm

La piazza più grande di Milano ospita un dj set di 8 ore, musica elettronica, cocktail, food truck, esposizioni artistiche e live painting. Tra gli organizzatori, alcuni tra i principali collettivi milanesi, Cult.events, Linoleum, Clubber Agency, Polianimali e Dafne. Il progetto, in collaborazione con Municipio 8 si inserisce nel solco dei precedenti, ospitati da Ex Macello e dal Parco Industria Alfa Romeo, tra impegno sociale e divertimento. Sorto con il sostegno di Mare Culturale Urbano e Piano B, il format di Cult.events compie un anno ma è già punto di riferimento per la nightlife meneghina.

Gallery