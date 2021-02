Opening mostra "metamorphosis" di Laura Benetton

Mercoledì 10 marzo, HUB/ART presenta Metamorphosis di Laura Benetton, artista italiana che vive e lavora a Londra e che porta in Italia con una selezione di lavori sviluppati intorno al rapporto tra arte e scienza.

La mostra, curata da Greta Zuccali e Laura Pivetta, è realizzata grazie al supporto di GAG London Equity Capital e Interface Power che si occuperanno rispettivamente delle attività di comunicazione e allestimento dello spazio espositivo.



Il lavoro di Laura Benetton indaga la stretta relazione che intercorre tra arte, natura e scienza: dove colore e movimento si intersecano nascono opere contemporanee dinamiche, sofisticate ed eleganti.



La mostra offre al visitatore l’opportunità di interagire e di entrare all’interno di questo percorso, vibrante ed energico, dove l’artista mira a sfidare i confini della pittura inserendo il neon come elemento esterno alla ricerca. Le opere in mostra rappresentano infatti un’ampia e diversificata tipologia di medium utilizzati da Benetton: pitture e acrilici, disegni, bozzetti e opere multidisciplinari con luce al neon.



L’aspetto scientifico e matematico all’interno delle sue opere emerge in particolare nei disegni e negli sketch, minuziosi e precisi, in cui traiettorie e strutture marcano l’importanza di leggi fisiche e matematiche come parte indispensabile della ricerca dell’artista. L’occhio di Laura Benetton guarda infatti alla struttura fisica di farfalle e uccelli, al loro spettro cromatico strettamente connesso al movimento e alle onde luminose.



ARTE & MODA

Metamorphosis rappresenta inoltre un’interessante opportunità per condividere e mostrare la possibile correlazione tra arte e moda attraverso la collaborazione con Toujours, brand milanese di accessori moda dalle forme e i materiali ricercati, totalmente fatti a mano in Italia, che verranno personalizzati dall'artista Benetton e esposti in galleria.



Durante il periodo espositivo, sarà inoltre organizzato un palinsesto di eventi correlati che verranno annunciati sui canali social di Hub/Art: Instagram (@hubartexhibition) e FB(@hubartexhibition).



Per ragioni di sicurezza legate alla situazione sanitaria corrente, le visite nella giornata di opening del 10 marzo dovranno essere divise in gruppi da 50 persone per ogni fascia oraria: 15.00 – 16.00; 16.00 – 17.00; 17.00 – 18.00; 18.00 – 19.00; 19.00 – 20.00.

Per prenotare la propria visita è necessario inviare un'email a reception@interfacefm.com o hello@hub-art.org.