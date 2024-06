Operazione isola, urban game

A grande richiesta torna Operazione Isola, il gioco urbano di deduzione e logica di Laboratorio Lapsus - un po’ caccia al tesoro, un po’ escape game - ambientato nel quartiere Isola di Milano nella primavera del 1945.



Tre squadre si sfidano in una gara contro il tempo rivestendo il ruolo di partigiani e partigiane in missione con il compito di scovare informazioni sul campo per risolvere dei rompicapi basati sulle fonti storiche, oltre che confrontarsi con attori e attrici nei panni di personaggi verosimili dell’epoca.



Qualcuno prima di loro ha già raccolto una serie di indizi, ma il quadro va completato visitando l’area di gioco, connettendo informazioni e risolvendo enigmi. Le squadre hanno a disposizione due ore di tempo al termine del quale devono trovarsi al punto di ritiro, prima del prossimo bombardamento sulla città.



Prenota il tuo posto al link https://bit.ly/OperazioneIsola2024.

Puoi prenotare individualmente o per tutta la tua squadra!



La partecipazione è gratuita con tessera Lapsus in corso di validità. Se non sei in possesso della tessera di Lapsus, puoi registrarti sul sito www.laboratoriolapsus.com nella sezione “Associazione”, precompilando il modulo e pagando la quota associativa di 10 euro. Sarà anche possibile tesserarsi prima dell’inizio delle sessioni di gioco.



Quando:

Mercoledì 26/6 - ore 18:30 - 21:00 | ore 20:30 - 23:00

Giovedì 4/7- ore 18:30 - 21:00 | ore 20:30 - 23:00



Dove:

Ritrovo Area giochi De Castillia - di fianco all'ingresso posteriore della Casa della Memoria, via Federico Confalonieri 14 - Quartiere Isola (Milano)



Il gioco è realizzato da noi in collaborazione con Dopolavoro Stadera APS, con il supporto di Zona K.

Game designer: STEFANO USAI | Graphic designer: ELISA MANZONE

Si ringrazia l’Istituto Nazione Ferruccio Parri per i materiali forniti.



Il progetto è realizzato con il contributo del Comune di Milano – Municipio 9.



Info e approfondimenti: https://www.laboratoriolapsus.com/operazione-isola/