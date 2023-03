Opportunità di lavoro in rivoire con umana a Milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Rivoire, storico caffè fiorentino di Piazza della Signoria, da oltre 150 anni punto di riferimento per gli amanti del buon gusto e dell’eleganza, sta per portare le sue specialità a Milano. Ad aprire entro Pasqua sarà il primo di tre locali previsti per il 2023 nel capoluogo meneghino: un flagship shop in zona Brera, in via Formentini, 9, proprio nel cuore della città. Alla base del concept dell’azienda, l’idea di proporre ai clienti un’esperienza elegante e immersiva, con pareti ricoperte da immagini di opere rinascimentali e barocche, richiamo all’arte e alla tradizione fiorentina, e un’ampia offerta che va dal cocktail bar al ristorante gourmet, dalla cioccolateria all’alta pasticceria e alla rivendita. Una realtà d’eccellenza e in forte espansione che in questa prima fase prevede di inserire circa 20 nuovi professionisti all’interno del proprio organico: chef de partie con esperienza in hotel di lusso, ristoranti fine dining, gourmet o stellati; commis di cucina; commis di sala; chef de rang; cassieri e hostess. Per questo motivo l’Area Specialistica Turismo e Ristorazione di Umana, team specializzato nella selezione, inserimento e sviluppo professionale di nuovi talenti per il settore Horeca, è alla ricerca di persone motivate, dinamiche e ambiziose di crescere in un contesto professionale di alto profilo. Figure con passione per il settore, preparate sulle dinamiche Food & Beverage, capaci di lavorare in team, con buona conoscenza della lingua inglese e orientate alla cura e alla soddisfazione del cliente. Per accedere alle selezioni e candidarsi visitare la pagina: https://www.umana.it/per-le-persone/campagne/opportunita-di-lavoro-in-rivoire/