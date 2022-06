Un’opportunità unica per i laureandi e neolaureati in cerca di Lavoro: appuntamento il 16 giugno online

Indirizzo non disponibile

Una giornata speciale per le aziende che offrono opportunità professionali e i giovani laureati e laureandi in cerca di lavoro. Giovedì 16 Giugno dalle 9.30 alle 16.30, decine di responsabili del personale di importanti aziende nazionali e internazionali saranno on-line per offrire lavoro a laureati e laureandi di ogni regione.

Partecipando a Virtual Job Meeting ITALIA sarà possibile incontrare realtà come Accenture, Poste Italiane, Umana, Beltrame Group, Bit Software Solutions, Gruppo Save, Angel Company, Gi Group, Knauf, m-Squared, SistemItaly… con le quali interagire virtualmente e consegnare il proprio CV.

Virtual Job Meeting, che si distingue da tutte le altre fiere del lavoro, rappresenta un vero e proprio momento di interazione e incontro tra aziende e candidati, grazie alla presenza LIVE dei responsabili, alle chat che si svolgono liberamente nell’arco della giornata, ai webinar programmati e ai video colloqui individuali.

Durante l’intera giornata si terranno, dalle 9.30 alle 16.30, colloqui e webinar aziendali per dare nuove opportunità ai migliori talenti. Iscrivendoti avrai anche l’opportunità di assistere ai webinar formativi del giorno precedente che ti aiuteranno nella preparazione del cv.

Virtual Job Meeting è l'occasione per tutti i laureandi, neo-laureati e giovani in cerca di lavoro di incontrare direttamente i responsabili delle principali aziende italiane che offrono lavoro, interagire on-line chattando, trasferire il proprio CV e candidarsi alle posizioni aperte.

Ti aspettano tantissime opportunità per trovare il tuo lavoro del futuro, iscriviti subito!