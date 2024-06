Ops 2024, l'official party di ScuolaZoo al Carroponte

L'8 giugno 2024, al Carroponte di Milano, si terrà la seconda edizione di OPS (Official Party by ScuolaZoo): evento che nasce da un'idea dei rappresentanti d'Istituto delle scuole di Milano uniti per celebrare la fine della scuola e l'inizio dell'estate.



ScuolaZoo, anche quest’anno, decide di realizzare i sogni e i desideri di questi giovani radunando per la prima volta ben 35 scuole di Milano grazie all’aiuto dei RIS (Rappresentanti d’Istituto ScuolaZoo).



L’anno scorso hanno partecipato più di 5mila giovani, quest'anno ScuolaZoo punta a 6000 partecipanti per diventare il più grande OPS mai realizzato. Format Unico e Sicuro, OPS è più di un classico party in discoteca, è organizzato su misura anche per i più giovani: inizia alle 18:30 e termina a mezzanotte per permettere a tutti di partecipare. Si svolgerà all’aria aperta in un grande parco facilmente raggiungibile in metro.



Special guest: William Busetti, in arte Will, noto per il suo singolo "Estate" e la partecipazione a Sanremo Giovani.

Durante la serata si esibiranno anche giovani artisti emergenti delle scuole di Milano, selezionati da ScuolaZoo con la sua community sulla propria pagina Instagram che conta più di 4 milioni di follower.





Le sorprese non finiscono qui: il parco ospiterà anche artisti di strada, un'area street food, un Make up Point e un salottino ScuolaZoo: un'area chill dove i ragazzi potranno conoscersi, condividere passioni ed emozioni abbattendo le barriere create dai social media.