Torna a illuminarsi la casa di Babbo Natale a Melegnano

Si accenderanno sabato 11 dicembre le luci della "Casa di Babbo Natale", la casa di Melegnano che ogni anno si veste a festa per il periodo natalizio. Le luci dell'abitazione di via dei Platani saranno accese tutti i giorni fino al 6 gennaio 2022 dalle 17 alle 21. Per ammirare le creazioni realizzate dai coniugi Goglio non bisogna acquistare nessun biglietto: basterà recarsi davanti all'abitazione e godersi lo spettacolo.

La storia della Casa

La 'Casa di Babbo Natale' è nata nel 1982, quando i Goglio hanno iniziato a illuminare la loro casa con poche centinaia di lucine. "Poi c'è stato un graduale crescendo", racconta l'uomo a MilanoToday, sottolineando come il Natale per lui rappresenti una fonte di immensa gioia. "Quando si era bambini e le luci non erano certo molte, questi giorni di festa erano felici: si stava tutti vicini, in famiglia, immersi in un'atmosfera magica".

Anche quest'anno sono moltissimi gli ammiratori attesi alla Casa, che ha un intero sito web dedicato, con aneddoti, storie e curiosità. Sempre a disposizione, come per le precedenti edizioni, la casella per imbucare le letterine destinate a Babbo Natale. È ai più piccoli, infatti, che l'iniziativa si rivolge in particolar modo.