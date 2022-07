Il Museo delle Illusioni compie gli anni (e regala una sorpresa ai visitatori)

Un'estate da ricordare: è questa la promessa del Museo delle Illusioni che, a un anno dall’inaugurazione, vuole celebrare e ringraziare la città per il grande successo di pubblico e lo fa con una sorpresa per bambini, ragazzi e adulti per tuto il mese di agosto.

L'omaggio ai visitatori

A partire dal 3 agosto - ogni mercoledì - il Museo avrà un orario di apertura straordinario: dalle 10 alle 23 (ultimo accesso alle 22) e ogni biglietto acquistato per quel giorno dalle 16 in poi, dà diritto a ricevere in omaggio un delizioso gelato tra le novità Pan di Stelle, Baiocchi, Gocciole, Togo o Ringo.

Un compleanno speciale

“Abbiamo inaugurato il Museo delle Illusioni lo scorso anno in un momento di ripartenza – afferma Luca Zappacosta, responsabile marketing e comunicazione – volendo donare alla città un luogo di svago e di formazione per tutte le età. Milano ha risposto con grandissimo entusiasmo, tanto da registrare il sold out in molti giorni dell’anno. Abbiamo quindi scelto di celebrare il primo compleanno del Museo offrendo alla città e ai turisti la possibilità non solo di visitarci durante il giorno, ma anche durante la serata per poi gustarsi un buon gelato. Grazie alla collaborazione con Algida e Barilla al termine dell’esperienza ogni visitatore riceverà infatti in omaggio un delizioso gelato tra le novità di Pan di Stelle, Baiocchi, Gocciole, Togo o Ringo, l’ideale nelle calde giornate e serate estive.”

La visita al museo dura circa 1 ora. È fortemente consigliata la prenotazione online dei biglietti al sito dedicato.