Orchestra in opera: concerto di Natale

In occasione di Natale, riprendono i concerti aperti al pubblico dell’ensemble interamente formato da detenuti della Casa di Reclusione di Milano Opera



Orchestra in Opera, ensemble formato da detenuti della Casa di Reclusione di Milano Opera, diretto dai Maestri Stefania Mormone e Alberto Serrapiglio del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano, interamente sostenuto dalla nostra Associazione, tornerà ad esibirsi al pubblico con il Concerto di Natale di ClassicAperta martedì 14 dicembre alle 20:30 presso la Casa di Reclusione di Milano Opera (Via Camporgnago 40, Milano) dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia.



Come per tutti gli eventi di ClassicAperta la partecipazione è gratuita; i posti sono limitati, saranno necessari green pass e prenotazione secondo le modalità indicate sul sito www.xmito.org Termine ultimo per le iscrizioni: domenica 5 dicembre.

Attenzione: ingresso consentito solo a persone maggiorenni che abbiano ricevuto la conferma della prenotazione. L’ingresso alla Casa di Reclusione avverrà un’ora prima del concerto (19:30).