Orchestra in opera per il sociale

In occasione della Festa della Musica, il prossimo 22 giugno Orchestra in Opera terrà un nuovo concerto all’interno della struttura carceraria e sarà aperto a tutti e senza limitazioni al pubblico esterno; anche questo evento è finalizzato ad una raccolta fondi volontaria, che verrà fatta sul luogo, per l’acquisto di quanto può essere utile a strutture RSA quali la Casa di Riposo per Musicisti Fondazione Giuseppe Verdi di Milano, cui verranno devoluti i fondi.





Il termine per le iscrizioni fissato per giovedì 8 giugno 2023.