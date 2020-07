Orchestra Verdi, un aperitivo in musica a Cascina Merlata: orari e biglietti

Sabato 25 luglio alla Cascina Merlata arriva un aperitivo con La Verdi, una serata musicale dedicata alle più note colonne sonore per grandi e piccini. Musica & Movies - questo il nome dell'iniziativa - è un imperdibile appuntamento per cinefili e amanti della musica in collaborazione con La Orchestra Sinfonica Verdi di Milano.

I musicisti

I solisti de La Verdi Arpa e Oboe eseguiranno i seguenti brani:

Edvard Grieg, "Il mattino"

Johann Pachelbel, "Canone"

Amilcare Ponchielli, "La Danza delle ore"

Henry Mancini Moon River (dal film “Colazione da Tiffany”)

Alan Silvestri, "Forrest Gump Suite"

Ennio Morricone, "Gabriel’s Oboe" (Mission)

John Williams Across the Stars (dal film “Star Wars”)

Howard Shore/Enya, "Tema della Contea" e "May it be" (dal film “Il Signore degli Anelli), Music from Disney’s Movies La bella e la bestia, Cenerentola, Pinocchio, Peter Pan, Il re leone, Lilly e il vagabondo, Frozen

Vincenzo Monti Czardas

Musicisti: oboe, Luca Stocco; arpa, Elena Piva.

Informazioni pratiche

L’incasso della serata sarà interamente devoluto alla Fondazione Doppia Difesa che si impegna quotidianamente in una duplice attività: non solo sostegno e tutela alle vittime, ma anche sensibilizzazione e promozione della “tolleranza zero” verso discriminazioni, abusi e violenze.

Il numero dei posti è limitato, è obbligatoria la prenotazione alla pagina dedicata. Il biglietto è nominale: è necessaria una iscrizione per ogni persona.

Tutte le iniziative saranno a norma per quello che riguarda la prevenzione del contagio e prevedono un numero di accessi limitato. Inoltre, è garantita la sanificazione degli spazi e la cura per la massima sicurezza dei partecipanti.

In caso di pioggia, l’evento sarà riorganizzato in data da definirsi.