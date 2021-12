L'orientale. concerto per l'epifania - il 5 gennaio presso il teatro Labarca

Mercoledì 5 gennaio, ore 19:00

presso il Teatro LabArca

L'ORIENTALE_concerto per l'Epifania

con Giacomo Bertazzoni, Simone Cocina, Emanuele Cossu, Luca Grazioli, Alberto Introini, Davide Marzagalli



Il concerto, che prende il titolo dal gruppo “L'Orientale”, verrà eseguito al Teatro LabArca di via Marco d'Oggiono 1 il giorno 5 gennaio 2022 alle ore 19.00 a ingresso libero. Si rivolge a un pubblico trasversale ed è particolarmente indicato per le famiglie data l'atmosfera festosa e rilassante che questo genere musicale emana. Ai bambini verranno donate monetine di cioccolato.

L'iniziativa è particolarmente indicata all'approssimarsi dell'epifania con i suoi Re Magi e i loro preziosi doni d'Oriente.

"L'Orientale" è un gruppo di sei musicisti (Giacomo Bertazzoni - sax contralto, Simone Cocina - eufonio, Emanuele Cossu - percussioni, Luca Grazioli - tromba, Alberto Introini - basso tuba, Davide Marzagalli - sax contralto e percussioni, darbuka e tapan) provenienti da esperienze diverse e complementari, tutti diplomati nei Conservatori di Stato e specializzati in generi musicali differenti. L'intento del gruppo è quello di riproporre in modo filologico melodie popolari dell'est Europa e arrangiamenti di brani della tradizione medio-orientale. Mantenendo questo stile, verranno proposti anche brani di altro genere (da Carosone a melodie caraibiche).



il concerto ha ricevuto il patrocinio del Municipio 1



Mercoledì 5 gennaio 2022 ore 19.00