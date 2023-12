ASTERLOMBARDIA: Presente!

Dal 12 al 14 Dicembre prende il via la V Edizione di OrientaLombardia - ASTERLombardia, Manifestazione sull’Orientamento Universitario della Lombardia organizzata dall'Associazione ASTER. Dichiara il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di ASTERLombardia Anna Brighina: “Siamo felicissimi di inaugurare i lavori della V Edizione di ASTERLombardia. Siamo ben lieti di accogliere i tantissimi studenti lombardi e i loro fedelissimi docenti che con impegno e dedizione accompagnano i loro ragazzi in questa importantissima avventura culturale - orientativa che in Fiera trova piena attuazione.

Con tutti loro, e sono tanti, condividiamo l’idea che l’Orientamento vero ed efficace è quello che, entrando nel cuore profondo riesce a tirar fuori ciò che di unico e irripetibile c’è dentro ogni singola persona. Per far ciò, l’aiuto di noi Orientatori deve essere reiterato nel tempo: non può e non deve essere solo relegato alla Fiera che è, e resterà sempre, un importantissimo momento di confronto con i responsabili dell’Orientamento delle molteplici realtà formative presenti nelle tre giornate. Il singolo ragazzo che sceglie con consapevolezza il suo futuro professionale è una grandissima risorsa per tutti noi.

L’impegno di ASTER sarà sempre rivolto allo studio e alla messa in opera di strumenti che possano aiutarli sempre di più”. Come ogni anno, le Università e le Accademie Italiane ed Estere presenti saranno pronte ad accogliere migliaia di ragazze e ragazzi lombardi per presentare loro le proprie offerte formative e le prospettive occupazionali offerte dai loro corsi di laurea. Dichiara il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di ASTERLombardia Anna Brighina: “Ai tantissimi ragazzi presenti rivolgiamo l’augurio più bello: diventate ciò che volete essere senza “se” e senza “ma”, fortemente orientati verso la meta! Nessun ostacolo sarà per voi insormontabile! Desideriamo intensamente esprimere la nostra riconoscenza ai tanti Espositori, che amiamo chiamare “Espositori Storici”, che da 21 anni ci accompagnano, regione dopo regione, in questa avvincente avventura orientativa e culturale, tutta “Asteriana”. Accogliamo festosi i nuovi Espositori ai quali rivolgiamo l’augurio più bello, di diventare anch’essi “Storici”!”.

ASTERLombardia è un Evento apprezzato a livello nazionale e internazionale, grazie anche al prezioso supporto delle numerose Istituzioni. Quest’anno saranno presenti: l’Esercito Italiano, la Marina Militare, l’Aeronautica Militare, i Carabinieri e la Guardia di Finanza. Dichiara il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di ASTERLombardia Anna Brighina: “Siamo ben lieti di annunziare che anche la V Edizione di ASTERLombardia si pregia della Medaglia del Presidente del Senato della Repubblica. Il riconoscimento del Presidente del Senato, II carica dello Stato, manifesta ancora una volta la vicinanza delle Istituzioni al nostro lavoro. La politica non deve soltanto risolvere problemi ma anche elaborare strategie efficaci di crescita per tutto il corpo sociale. In tal senso, strategica è la formazione dei giovani”.

Il Centro di Orientamento Permanente ASTER

Sempre più successo sta riscuotendo il Centro di Orientamento Permanente ASTER, per i ragazzi siciliani, sardi, calabresi, laziali, pugliesi e lombardi. Il Centro è attivo tutto l’anno per tutti i ragazzi che vogliono essere orientati e supportati sino alla scelta definitiva. “È fondamentale - afferma il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di ASTERLombardia, Anna Brighina - che i ragazzi giungano alla scelta universitaria in modo consapevole e maturo, dopo un attento percorso di discernimento che non può escludere né la conoscenza del panorama formativo, oggi sempre più vasto e specialistico, né la piena conoscenza di se stessi ossia delle proprie attitudini, passioni, desideri…quest’ultima oggi è di fondamentale importanza.

Noi dell’Associazione ASTER ci proponiamo come guide e compagni di viaggio in questo difficile percorso che è la crescita e la preparazione in vista della professionalizzazione”. Conclude il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di ASTERLombardia Anna Brighina: “Ringraziamo i tantissimi attori del mondo dell'istruzione, in particolare i Dirigenti Scolastici e i Docenti Referenti per l’Orientamento di tutta la Lombardia che, anche quest’anno, con rinnovato e assiduo impegno, ci coadiuvano in questa importante attività di orientamento e che, sempre più numerosi, accompagnano in Fiera i loro ragazzi. A tutti loro esprimiamo la nostra più sentita gratitudine per essere al nostro fianco dimostrando di credere nell’importante missione che, oggi più che mai, è l’Orientamento dei nostri ragazzi. È anche grazie al loro costante impegno che è possibile realizzare questo grande Progetto Orientativo ed Educativo chiamato ASTERLombardia!”.