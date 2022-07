Oriocenter Unexpected Sound. Music contest e Dj Set

Tutti i venerdì di luglio a partire dalle ore 21.00 e fino a mezzanotte 5 serate musicali e di intrattenimento a Oriocenter Selected Stores, nella Food Court adiacente UCI Cinema (ingresso Oro / Cinema).

Sul palco di Unexpected Sound si alterneranno giovani artisti della scena musicale italiana e diversi DJ. I cinque eventi saranno presentati da Marco Falivelli, noto speaker radiofonico, molto amato dal pubblico e con una lunga carriera di collaborazioni con altre emittenti radio nazionali.

Per ogni serata verrà inoltre creata una playlist di Oriocenter su Spotify, che il pubblico potrà quindi riascoltare a piacere anche i giorni seguenti.

Il programma dei live prevede inoltre un Music Contest social per gruppi e artisti emergenti, che partirà nei prossimi giorni dal profilo Instagram di @il_rap_che_non_conoscevi e in cui la partecipazione sarà aperta a tutti, semplicemente caricando un reel di un brano inedito taggando la pagina Instagram di Oriocenter e chiedendo ai partecipanti di far interagire i propri follower condividendo il video e taggando sempre il profilo del mall. Una giuria di artisti ed esperti del settore musicale selezionerà quindi un totale di 10 artisti, che avranno la possibilità di partecipare a una serata, esibirsi sul palco in apertura e pubblicare un loro inedito su Spotify, vedendo quindi il proprio brano inserito nella playlist dell'evento.

Ingresso libero a capienza limitata