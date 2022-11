Sabato 12 novembre alle ore 17,30 si inaugura la nuova mostra collettiva “ORIZZONTI”.

che rimarrà aperta nella sede di Click Art in Via dall’Occo 1 a Cormano (MI) fino al 24 novembre. I partecipanti a questa Collettiva sono chiamati a cimentarsi in una nuova sfida. Orizzonti, intesi anche come pensieri e destinazioni, come un punto di arrivo che per molti è una costante ricerca di sé. Gli orizzonti sono un tema molto diffuso tra gli artisti, proprio perché ognuno cerca di interpretare la realtà dal proprio punto di vista e ricerca, una realtà che a volte può essere un paesaggio, a volte una ricerca personale, a volte un viaggio nell’anima. La scelta di realizzare questa mostra collettiva, nasce dall’esigenza di stimolare gli artisti a produrre qualcosa di unico e originale, secondo il proprio stile, sperimentando nuovi linguaggi e nuove ricerche, ma anche a perfezionare e migliorare la propria esperienza artistica, grazie al confronto e allo stimolo che è nascosto in ogni dipinto. Questa mostra è rivolta a tutti gli artisti di tutte le tendenze e discipline dell’arte visiva, che hanno voglia di cimentarsi in nuovi percorsi, migliorarsi, o a provare ad “osare”. Questo per poter offrire a clienti e visitatori un compendio significativo dell’arte contemporanea e allo stesso tempo uno stimolo per vivere l’arte come una esperienza a contatto diretto con gli stessi artisti. Il Cento Culturale Click Art, è da sempre particolarmente attento alle nuove tecniche, ai nuovi linguaggi e ai messaggi che testimoniano un attivo confronto con la realtà attuale. Questo nell’intento di coinvolgere sempre nuovi artisti impegnati a portare avanti un rapporto diretto con il pubblico. La mostra sarà accompagnata, durante il vernissage, da una presentazione del presidente Luigi Profeta.