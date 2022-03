Gli Orti Fioriti a CityLife: tra concerti e laboratori

Primavera è colore. Al via una serie di eventi negli Orti Fioriti di CityLife, 3mila mq di orti urbani nel cuore del parco pubblico di CityLife, con un palinsesto di musica, esposizioni artistiche e workshop per la cura del verde, che si rinnoverà ogni settimana nei mesi di maggio e giugno.

La stagione sarà inaugurata in musica, con il concerto del Raffaele Kohler Swing Trio, a cura dell’associazione Musica nell’Aria di Lucia Martinelli. Lo Swing Trio del trombettista, diventato durante il 2020 uno dei simboli milanesi della reazione alla paura, con la musica suonata dalla sua finestra, sotto le finestre e per le strade è un trio ‘portatile’ che si è esibito sui grattacieli di Milano, su una gondola nel naviglio, sui rifugi di montagna e in piazze e teatri di tutta Italia. Il trio, composto da Raffaele Kohler alla tromba, Luciano Macchia al trombone e Francesco Moglia al banjo, proporrà brani swing originali tratti dai loro dischi Musiche di scena, Una sera in Balera e Rondini oltre a grandi classici della musica italiana, francese e americana.

Dal 22 al 24 aprile CityLife e i suoi Orti si riconfermano la location scelta per ospitare Flora et Decora, la manifestazione dedicata al florovivaismo e all’artigianato italiano. Dopo il grande successo da oltre 100mila visitatori nel 2021, quest’anno l’evento si estenderà lungo tutta Piazza Elsa Morante e l’area adiacente Piazza Giulio Cesare. Nei tre giorni di programmazione, gli Orti Fioriti ospiteranno in particolare gli eventi collaterali che animeranno la manifestazione: visite guidate alla scoperta della tradizione dell’orto italiano, intrattenimento per bambini, degustazioni di prodotti enogastronomici tipici.

Dal 30 aprile al 25 giugno ripartono gli immancabili incontri divulgativi “Le mattine con il Giardiniere degli Orti. Consigli, suggerimenti e idee utili per coltivare piante e fiori in città”, con la Cooperativa del Sole di Corbetta, che gestisce gli Orti Fioriti insieme a CityLife. Adulti e bambini potranno stimolare la propria curiosità e mettere alla prova le proprie capacità nel riscoprire il valore della coltura e della cura del verde nei giardini e negli spazi urbani. Ogni settimana sarà dato spazio a temi differenti: conservazione della biodiversità e tecniche per un orto sostenibile; auto-produzione del cibo; preparazione del terreno e utilizzo della sostanza organica; lotta naturale a parassiti e fitopatologie; fino all’utilizzo di piante aromatiche in balcone e l’arte della decorazione floreale.

Novità del 2022 e protagonista delle domeniche dall’8 maggio al 26 giugno sarà “La tua arte nell’orto”, esposizione artistica aperta al pubblico realizzata con il contributo attivo di artisti e appassionati dell’arte del fai-da-te. I partecipanti potranno candidarsi per realizzare dal vivo ed esporre una propria opera sotto il pergolato degli Orti Fioriti, facendosi ispirare dall’unicità di questo luogo che coniuga natura e vivere in città.

Gli Orti Fioriti saranno aperti al pubblico dal 21 marzo, tutti i giorni dalle 8:30 alle 13:30, con l’Info Point gestito dalla Cooperativa del Sole attivo per visite guidate, richieste e maggiori informazioni.