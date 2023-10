Orticainfesta! 2023 - festival dei diritti

Torna la tradizionale festa dell’Ortica! Per l’edizione 2023, "Orticainfesta!" assume le vesti di un vero e proprio festival, dedicato al tema dei diritti umani.



Saranno tre giorni di eventi, incontri, mostre, laboratori e tanto altro.



Sabato 7 ottobre, in via Ortica 1, verrà inaugurato un nuovo grande murale dedicati ai diritti. Il murale fa parte del museo a cielo aperto dell'Ortica ed è stato realizzato da OrMe-Ortica Memoria insieme al collettivo artistico Orticanoodles, Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano, Cooperativa edificatrice Ortica, Cooperativa Antonietta. Nel murale ci saranno 200 volti di persone che si sono distinte per l'impegno per un mondo più giusto, in difesa dei diritti. A scegliere i nomi, attraverso un processo partecipato, tantissime associazioni e realtà del terzo settore, tra cui: Associazione per la Cultura e l'Etica Transgenere, Amnesty International - Italia, Anpi Milano, Associazione Antigone, CIG Arcigay Milano, Fondazione Casa della Carità "A. Abriani", Casa Delle Donne di Milano, Emergency, Fondazione Asilo Mariuccia, GiULia (GIornaliste Unite LIbere Autonome), I sentinelli di Milano, Medici Senza Frontiere, Save the Children Italia, WWF.



Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre le strade dell'Ortica si animeranno con incontri, dibattiti, esposizioni e laboratori. Tra gli eventi organizzati da OrMe: una mostra dello scultore Jurij Tilman e alcuni talk. Sabato mattina saranno nostri ospiti l'ex magistrato Gherardo Colombo e l'antropologa forense Cristina Cattaneo, che dialogheranno con il giornalista Claudio Jampaglia, di Radio Popolare. Nel pomeriggio, l'avvocata e attivista per i diritti umani Cathy La Torre dialoga con la giornalista Claudia Zanella. E domenica ci saranno Salvatore Attanasio e Fabio Marchese Ragona, autore del libro "Luca Attanasio, storia di un ambasciatore di pace": a moderare l'incontro Federico Baio, di OrMe.



Sfoglia il programma: https://orticamemoria.com/wp-content/uploads/2023/09/programma-festa-ortica.pdf