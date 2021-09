Milano diventa un giardino fiorito: torna Orticola 2021

Sotto il segno del papavero: la magia dei fiori inizia già dall’autunno. Per la prima volta dopo 24 anni, Orticola sboccerà in settembre, grazie alla collaborazione e al contributo dei suoi “compagni di viaggio”, come Ceresio Investments, Main Partner dell’Associazione, CityLife, supporter dei laboratori gratuiti per il pubblico, Fonte Plose, water partner, Mediterranea e Persol, vicine alla mostra-mercato da molti anni.

Dalle ore 15 di giovedì 16 settembre fino a domenica 19 sera, alle ore 19, vi aspettiamo per un'edizione unica e straordinaria, alle porte dell'autunno, per scoprire, ammirare e immergerci in piante, fiori, profumi e colori tipici di questo particolare periodo dell’anno. Le fioriture saranno sì diverse dalla tradizionale edizione primaverile, ma non certo meno vivaci o accattivanti. Per la prima volta si potranno trovare piante erbacee che a maggio sarebbero state piccole o altre piante che danno il meglio di sé proprio al termine della stagione più calda e luminosa. Potrete ammirare nuove fioriture, semplici o vistose, ma sempre colorate, e talvolta così durature da protrarsi fino alle prime gelate.

