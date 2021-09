Orticola 2021, Milano si trasforma in un incantevole giardino colorato

Dal 16 al 19 settembre a Milano torna Orticola, la manifestazione di punta dell'autunno milanese dedicata alle piante e ai fiori, ai Giardini Indro Montanelli.

La nuova edizione

L'edizione di settembre mira a riprendere il dialogo tra il vivaismo specializzato e il pubblico degli appassionati di piante e giardini, dopo un anno di interruzione a causa dell’emergenza sanitaria. I vivaisti e le loro produzioni tornano a essere il cuore della manifestazione: il confronto, il dialogo, l’occasione di scambio di pareri e opinioni è una delle principali caratteristiche della Mostra Mercato Orticola.

Un’edizione in cui le piante saranno protagoniste, con un’esposizione particolarmente interessante e dove i visitatori possono scoprire, ammirare e immergersi in piante, fiori, profumi e colori tipici di questo particolare periodo dell’anno. Per la prima volta si possono trovare piante erbacee che a maggio sarebbero state ancora troppo piccole o altre piante che danno il meglio di sé proprio al termine della stagione più calda e luminosa, quindi nuove fioriture, semplici o vistose, ma sempre colorate, e talvolta tanto durature da protrarsi fino alle prime gelate.

I laboratori (anche) per bambini

Da sempre considerati un “plus” di Orticola, i momenti gratuiti di incontro per adulti e bambini quest’anno sono organizzati, grazie all’apporto e sostegno di CityLIfe, partner storico che ha voluto condividere con Orticola la passione per il verde e la volontà di promuovere la conoscenza del giardinaggio. I corsi si tengono nelle due aree corsi a disposizione all’interno dei Giardini Pubblici Indro Montanelli (Area Corsi CityLIfe Dugnani nel cortile di Palazzo Dugnani e Area Corsi CityLife Giardini presso lo stand del partner) e negli stand degli espositori.

Il calendario prevede circa 40 tra laboratori orto-vivaistici, momenti d’incontro con gli esperti, dimostrazioni di decorazione floreale e pittorica e presentazioni di libri, oltre a quelli dedicati ai piccoli, in particolare “Cittadini con le ali” presso l’Area Corsi CityLIfe Dugnani domenica alle 10,30 e lo spazio Kikolle Lab che ospiterà 20 laboratori floreali, artistici e DIY, per bambini dai 3 ai 10 anni.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato.

Solo venerdì 17 al mattino, i laboratori sono aperti anche per bambini dai 12 ai 36 mesi accompagnati da un

adulto.

