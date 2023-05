Fiori e colori ai Giardini Montanelli per la nuova edizione di Orticola

Dall’11 al 14 maggio Orticola torna a Milano ai Giardini Pubblici Indro Montanelli per la XXVI edizione, dedicata all’intelligenza dei fiori. Anche le piante, infatti, sono capaci di adattarsi, crescere e moltiplicarsi e la celebre Mostra Mercato invita a cogliere per ciascuna le sue strategie, le sue tecniche, le sue modalità di nutrimento, perché la bellezza è effimera, mentre l’intelligenza non stanca mai. Inoltre, cercando nei viali della mostra-mercato il QRCode con “La voce di Orticola” è possibile ascoltare cosa vogliono dirci fiori e piante.

Obiettivo: sostenere il verde pubblico

Anche quest’anno, come fin dalla prima edizione, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso saranno destinati al verde pubblico cittadino, con particolare riguardo a due importanti progetti: l’adozione degli spazi verdi adiacenti a Piazza Santo Stefano e uno studio di fattibilita? paesaggistica per ampliare la fruizione culturale degli spazi aperti di Fabbrica del Vapore, con la finalita? di promuovere un uso piu? ampio e flessibile delle sue aree esterne, per dare vita a un vero ‘vivaio’ culturale, che renda gli spazi piu? fruibili in tutte le stagioni, creare occasioni di scambio, sperimentazione e condivisione anche all’aperto.

Gli incontri previsti

Partner dell’edizione 2023 per promuovere la passione per il verde, la conoscenza del giardinaggio e la riqualificazione degli spazi verdi milanesi, Italy Sotheby’s International Realty sostiene l’organizzazione degli 87 momenti di incontro gratuiti per il pubblico e dei Dialoghi in giardino e aderisce a FuoriOrticola con l’allestimento fiorito della vetrina del proprio showroom in Gesù 5 a cura di Eljlightflower.

I corsi sono allestiti nelle tre zone a disposizione: Area Corsi Dugnani 1 e Area Corsi Dugnani 2 nel cortile del palazzo omonimo e Area Corsi Giardini al centro della mostra-mercato, oltre che in molti stand degli espositori. Si tratta di incontri, presentazioni di libri e di giardini, laboratori di decorazione e pittura, visite guidate alla mostra-mercato, corsi tecnici sulle piante e per imparare l’arte del gardening.