Orticola 2024, più di 180 espositori di fiori e piante arrivano a Milano

Dal 10 al 12 maggio a Milano, presso i Giardini Pubblici Montanelli, torna Orticola, la mostra mercato di fiori, piante e frutti insoliti, che accoglie i visitatori nel cuore di Porta Venezia.

Il tema del 2024

Strade, negozi e interi quartieri verranno invasi dalle novità portate da fioristi e giardinieri di fama internazionale, riuniti sotto il tema del Giardino Planetario, che è il tema di questa nuova edizione.

Nella nuova edizione di Orticola saranno ben 180 gli espositori e i vivaisti presenti, pronti a portare una nuova cultura e un rinnovato interesse per il mondo della botanica.

La Generazione G

Quello dei giovani è un tema caldo a Orticola, che quest’anno si rivolge alla cosiddetta Generazione G, i Giovani Giardinieri, cresciuta anche grazie all’esperienza del Covid, che si sente parte dell’ambiente, e non padrona.

Gli scambi culturali

Proprio in quest’ottica, a Orticola proseguono gli scambi culturali a livello internazionale, e che quest’anno vedono la presenza della Svizzera, con cui ci accomuna la grande sensibilità nei confronti delle nuove generazioni e la stessa attenzione verso l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Senza contare la presenza dei vivaisti da ogni parte d’Italia, come Gabriele Cantaluppi, un giovane vivaista, titolare di una piccola realtà che si occupa di produzione e vendita di piante da collezione, o Andrea Sebastiano Sarli di Clinica Botanica, un vivaio sostenibile che promuove unicamente piante e fiori recuperati.

Informazioni utili

Per partecipare a Orticola è necessario acquistare il biglietto online sul sito dedicato. Non è possibile acquistare biglietti in loco.