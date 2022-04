Un laboratorio per educare al rispetto e alla conoscenza degli elementi della Natura e dell’Ambiente, per imparare a fare l’orto, acquisire manualità con la terra, riconoscere le piante e i semi divertendosi.

Ad accompagnare i bambini dai 5 ai 9 anni in questa attività alla scoperta delle varietà di piante offerte dalla Società Agricola Orto2000, ci sarà Karmen Russo ideatrice anche di un gruppo fb dedicato proprio a questo tema “Il mio e il tuo Orto”, nato durante la pandemia.



Il lockdown infatti ha provocato una vera e propria esplosione dell’orticoltura, che è diventata una delle attività più apprezzate per il tempo libero. Da questo nuovo trend è nata anche Tomappo (www.tomappo.it), un'applicazione mobile e online gratuita, che potrà essere scoperta durante le due giornate di laboratori, in grado di aiutare gli orticoltori dilettanti nelle attività di orticoltura.



Per agevolare il lavoro ci saranno poi i vasi modulari Orto&Orto della Novital, pratici e leggeri, pensati anche per chi ha solo un terrazzo e vuole crearsi il proprio angolo green. All’evento parteciperà con i suoi terricci anche Flortis, brand leader nel settore della cura e protezione delle piante e fiori che negli ultimi anni si è specializzata sempre di più in prodotti biologici. A fine laboratorio verrà anche offerta una piccola merenda e Flortis regalerà a tutti i piccoli partecipanti tanti simpatici gadget.



Durante l’attività i genitori potranno rilassarsi e accomodarsi all’interno, nella zona living di Experience Design, lasciarsi ispirare dal design della location e da tante altre sorprese dedicate al mondo bimbi o potranno bere qualcosa di fresco nell’altro giardino privato, dove faranno poi merenda anche i piccoli orticoltori.



Portando un vasetto i bimbi potranno anche portare a casa una piantina da orto!