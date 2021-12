Ospedale bambini Buzzi Milano, asta benefica online con Vasco, Mara Maionchi, Gianna Nannini e molti altri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Un incontro virtuale con Mara Maionchi, un caffè con l’imprenditore Matteo Cambi o un aperitivo con Francesco Poroli insieme alla sua illustrazione Operosa Generosa Infaticabile autografata. La sceneggiatura originale del film I Predatori di Pietro Castellitto, autografata dall’attore e regista, o la t-shirt dell’album 17 con l’autografo di Jake La Furia e una sua dedica video per il vincitore. Il guantino autografato della campionessa mondiale e pluricampionessa europea di karate Sara Cardin o una maglia da gara del fuoriclasse del motocross Antonio Cairoli con autografo. Sono questi i nuovi premi disponibili per la 21^ edizione di “Desideri all’Asta”, l’asta benefica online su charitystars.com a sostegno dell’Associazione OBM - Ospedale Bambini Buzzi Milano Onlus. Tanti i personaggi dello spettacolo, della musica, dello sport e della cultura che hanno già aderito, offrendo cimeli ed esperienze esclusive che il denaro normalmente non può comprare. Le nuove occasioni si aggiungono a quelle ancora disponibili, come il caffè dal sapore letterario con Alessandro D’Avenia e una maglia del designer Luigi Veccia indossata da Gianna Nannini nel corso di una serata di promozione televisiva dell’HitStory Tour del 2016 con un autografato dalla rockstar. E ancora il cappello realizzato per lo spettacolo Don Chisciotte e il libro Mordere la nebbia di Alessio Boni autografato dall’attore con dedica personalizzata per il vincitore; il costume, gli occhialini e la cuffia con cui Carlotta Gilli si è allenata per le Paralimpiadi di Tokio 2020. Altri premi esclusivi si aggiungeranno nei prossimi giorni fino alla conclusione dell’iniziativa, fissata per il 17 dicembre 2021: tra questi il cofanetto Bundle di Vasco Rossi, contenente il cd Siamo qui e una felpa autografata, e una maglietta Diesel indossata da Gianna Nannini con autografo. L’intero ricavato dell’iniziativa contribuirà in particolare al progetto dell’Associazione OBM “Una culla per la vita” per l’acquisto di speciali culle incubatrici Babyleo destinate alla Terapia Intensiva e Patologia Neonatale dell’Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano. Ogni anno il 10% dei neonati nasce prematura, cioè tra la ventiduesima e la trentasettesima settimana di gestazione. Tra questi, circa 500 sono gravemente prematuri e sottopeso, oppure devono essere sottoposti a interventi chirurgici con monitoraggi molto sofisticati, o ancora necessitano di un supporto cardiorespiratorio intensivo: tutti affrontano nei primi mesi situazioni che richiedono tecnologie specifiche e sempre più all’avanguardia. Ricreando le condizioni presenti all’interno dell’utero materno, le incubatrici Babyleo sono in grado di offrire la massima protezione possibile ai piccoli prematuri, grazie a un sofisticato sistema di respiratori e monitor e alla possibilità di trasmettere al neonato la voce della mamma o di fare musicoterapia. Partecipando a “Desideri all’Asta” si contribuirà quindi all’obiettivo dell’Associazione OBM di offrire ai piccolissimi la migliore cura possibile, rendendo la Terapia Intensiva e Patologia Neonatale del Buzzi un reparto tecnologicamente avanzato e attento alle esigenze e al benessere psico-fisico dell’intera famiglia. Per partecipare all’iniziativa è sufficiente iscriversi al sito charitystars.com e rilanciare sulla base d’asta. Gli oggetti e le esperienze offerte si alterneranno online fino al 17 dicembre 2021. www.charitystars.com/DesideriAllAsta ospedaledeibambini.it L’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano è da oltre 100 anni a Milano e in Lombardia, punto di riferimento per l’assistenza specialistica in campo materno-infantile. Un Ospedale, il Buzzi, con un cuore grande! Una caratteristica particolare lo contraddistingue: la partecipazione empatica ai problemi connessi allo stato di benessere di tutti i pazienti, grandi e piccoli. Un mix di attenzione e sensibilità che al Buzzi nasce da una lunga tradizione. Elementi che oggi la medicina considera sostanziali nel completamento di cure eccellenti. All’interno di un Ospedale così determinante per la comunità, il compito dell’Associazione OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano Onlus è stato, è e sarà sempre quello di stare accanto alle donne che vi accedono, identificando le aree dove gli interventi sono più utili. Negli anni, l’Associazione è cresciuta, raggiungendo importanti risultati, grazie a un’alternanza di strumenti ad alto contenuto scientifico e progetti di umanizzazione, di creazione di nuovi e importanti ambiti di intervento e di accoglienza, tutti rivolti al miglioramento della cura e dell’assistenza dei piccoli pazienti ricoverati, per i quali interventi mirati e tempestivi possono fare la differenza.