Corso Magenta 22: Ottica Dalpasso apre nel cuore di Milano

Ottica Dalpasso apre nel cuore di Milano. Lo store meneghino si aggiunge ai negozi di Reggio Emilia e Modena, portando a quota 4 i centri ottici di proprietà del Gruppo che ha da poco festeggiato i 70 anni di attività. Per dare il benvenuto a tutti gli amici di Milano, Ottica Dalpasso vi aspetta con una speciale promozione valida fino al 31 Dicembre 2021: il 30% sugli occhiali da vista o da sole graduati e il 20% sugli occhiali da sole dei brand più esclusivi. Un’ottima occasione anche in vista dei regali di Natale. Il nuovo punto vendita si trova nel cuore della città, in Corso Magenta 22, tra le botteghe storiche, il Cenacolo di Leonardo ed i resti romani della Milano antica.

Tutto si fonde tra l’antico delle colonne romane, il calore del legno, i soffitti a volta in mattoni e la modernità dei digital screen. Gli spazi dello store, che si snodano su due livelli, ospitano occhiali esposti su preziosi ripiani illuminati, tavoli dal design essenziale per le consulenze, corner relax per i clienti e una sala per gli esami della vista, dotati di strumentazione all’avanguardia.

I brand

Oltre ai brand più iconici ed amati come Lindberg, Celine, Ray-Ban, Chloè, Tom Ford, Dior, Prada lo store offre un’esclusiva selezione di brand emergenti di altissimo livello qualitativo e di design: Sabine Be, Masunaga, Kreuzbergkinder. Un’offerta che, a maggior ragione su un pubblico così eterogeneo come quello di Milano, ambisce a soddisfare tutti gli stili e le esigenze.

Lo staff

A rendere l’ambiente ancora più confortevole e accogliente, la presenza di uno staff composto da ottici-optometristi e contattologi di lunga esperienza e grande professionalità. Sapranno fornire sia consulenze in termini di cura del benessere visivo proponendo soluzioni visive altamente personalizzate e innovative, che consulenze d’immagine. Aiuteranno il cliente a scegliere la montatura più adatta alla forma del viso, del colore degli occhi, della carnagione, valorizzandone lo sguardo, lo stile e la bellezza.