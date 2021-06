La prima mostra fisica di Photography for Future, Our Fight for a Greener Future, ospitata in collaborazione con gli eventi Pre-COP 26 di #All4Climate che si svolgeranno a Milano nel 2021. Le opere di questa mostra sono una presentazione di studenti delle scuole milanesi, fotoreporter professionisti e fotografi ambientalisti con sede in tutto il mondo. Affrontando la crisi climatica attraverso la lente della deforestazione e delle sue conseguenze, speriamo di ispirarvi ad agire con noi e ad avanzare verso un futuro più verde.

L’evento organizzato dalla nostra galleria avrà luogo a Milano nei giorni 23 - 24 – 25 Giugno presso il Tempio del Futuro Perduto. La galleria mostrerà le opere d'arte dei giovani studenti e di artisti conosciuti sul tema del cambiamento climatico e sostenibilità'. La location sarà aperta tutto il giorno per la durata dell’evento e sarà strutturata:

prima serata per i ragazzi con dibattiti e attività per i giovani di tutte le età

seconda serata per adulti con l’intervento di guest speakers accademici e professionisti

terza serata sarà ad entrata libera.

L’evento ha come obiettivo non solo quello di sensibilizzare i suoi ospiti, ma ad aiutare Photography for Future a crescere ancora di più e piantare più alberi nella Foresta Atlantica in Brasile.

Gallery



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...