"Out of the blue" di fra martò alla corte dei miracoli

Mercoledì 18 gennaio 2023 | ore 21.30

Corte dei Miracoli, via Mortara 4, Milano

M2 Porta Genova – Tram 14 – 9 – 19





OUT OF THE BLUE | LAVA VIA LE TUE PREOCCUPAZIONI

di e con Fra Martò

occhio esterno di Jerry Flanagam





Primo appuntamento di sCorte teatrali

rassegna teatrale a cura di Compagnia Carnevale e Corte dei Miracoli

ingresso 7 euro + eventuale tessera associativa (5€)





Una simpatica massaia anni '50 cerca di tenere tutto in ordine; con poco successo, la vita e le situazioni della piazza la distolgono velocemente dalle sue intenzioni. Uno spettacolo per tutta la famiglia, che unisce giocoleria, hula-hoop, mimo e clownerie, uno spettacolo partecipativo, comico e commovente.





Gallery

Francesca Martello, in arte Fra Martò, ha studiato circo prima in Spagna, poi al Centro Nazionale di Arti Circensi di Londra. Dopo la laurea ha incominciato ad interessarsi sempre di più all'arte del clown studiando con numerosi maestri.