L’associazione culturale “Art Space” organizza un nuovo progetto espositivo virtuale che si intitola “OUTSIDE YOUR WINDOW” che vuole approfondire il tema dell’arte durante il periodo pandemico.

Proprio come Jeff, celebre protagonista del film diretto da Alfred Hitchcock nel 1954 (basato a sua volta sull’omonimo racconto di Cornell Woolrich), armati della nostra attrezzatura ci ritroviamo a spiare il mondo dalla finestra di casa, non arrendendoci all’immobilità che la situazione attuale ci causa: guardiamo ed interpretiamo ciò che vediamo senza poter tuttavia influenzare lo svolgersi degli eventi. Proprio come lui, noi artisti siamo costretti a rimanere tra le mura di casa, attanagliati da dubbi e paure, ma questo non ha mai frenato la nostra creatività, che proprio nell’arte ha invece il suo motivo d’essere e trova linfa vitale. Limitati nelle nostre vite, impossibilitati a spostarci vediamo il mezzo artistico come porto sicuro, capace di farci viaggiare ed esplorare il mondo pur non muovendoci effettivamente. I balconi ed i terrazzi diventano così un piccolo luogo che da un lato permette di avere un contatto con quel mondo esterno che sembra ad oggi così lontano e dall’altro generano grandi manifestazioni di vitalità e gioia di cui l’artista si nutre per dare vita alla propria visione del mondo. Ci piace pensare, e di questo siamo sicuri, che ciascuno di noi stia sfruttando questo periodo per dimostrare che l’arte non possa essere confinata, non risponda a leggi ed imposizioni: gli occhi diventano lo strumento con cui scrutare ed analizzare il mondo che viene poi tramutato in opera artistica dal mezzo usato. Che sia pittura o fotografia è indifferente, il minimo comune denominatore resta la voglia di non arrendersi all’immobilità.

Gli artisti chiamati ad esporre per questa mostra quindi espongono la propria personale visione del concetto, attraverso tecniche e risultati sorprendentemente diversi.

Mostra virtuale “OUTSIDE YOUR WINDOW” sara visibile dal 26 aprile al 16 maggio 2021 sul sito www.artspacemilano.com