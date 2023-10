Padel Trend Expo: la community del Padel si riunisce a Milano

Dopo il successo della prima edizione, con oltre 18.000 visitatori in 3 giorni, torna a Milano il grande evento internazionale dedicato interamente alla community e industry del padel. Dal 19 al 21 gennaio 2024 presso Allianz MiCo Fiera Milano City. Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto in offerta.

Padel Trend Expo è una manifestazione innovativa e unica nel suo genere che vedrà un programma ricchissimo fatto di intrattenimento, shopping, esibizioni, iniziative sociali e convegni formativi, all’interno di un affascinante padiglione di 18.000 mq, in cui verranno posizionati 6 campi da gioco dove poter ammirare coach e giocatori internazionali di assoluto livello e notorietà, oltre alle partite “show” di ex giocatori di calcio, tennis, basket, volley, rugby, personaggi dello spettacolo, del cinema e della televisione, con la passione per questo sport. L’evento sarà anche una significativa vetrina per il settore b2b, mettendo in contatto le principali aziende della filiera con buyer e distributori provenienti da tutto il mondo. Padel Trend Expo, vi aspetta per una indimenticabile full immersion ed esperienza memorabile.

Dove e quando

L’evento si svolgerà dal 19 al 21 gennaio 2024 presso Allianz MiCo Fiera Milano City

