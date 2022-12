Padel Trend Expo, alla scoperta dello sport che fa impazzire gli italiani

Il Padel è lo sport che, più di altri, è letteralmente salito alla ribalta negli ultimi anni.

Sempre più persone, infatti, hanno sposato la filosofia di questa attività, che unisce il benessere fisico alla compagnia di amici con cui praticarla.

Al tempo stesso, crescono sempre di più le occasioni per scoprire questa disciplina, attraverso lezioni di prova ed eventi dedicati.

Padel Trend Expo

Ecco che allora arriva in Italia Padel Trend Expo, la prima manifestazione italiana di riferimento per la promozione del Padel Mondiale e per la commercializzazione dell’offerta dedicata a questo fantastico mondo.

Tre giorni esclusivi e dinamici con operatori provenienti da tutto il mondo e key player delle principali aziende del comparto.

Una 3 giorni molto attesa da addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in genere, pensata per far vivere ai visitatori un’esperienza immersiva.

Un affascinante percorso espositivo, dove sarà possibile anche acquistare presso i vari stand. Una kermesse “condita” da eventi sportivi e di intrattenimento che animeranno i 4 campi da gioco allestiti per l’occasione.

Inoltre seminari e workshop ospitati nella sala convegni.

Giorni e orari

L'evento sarà accessibile dal 13 al 15 gennaio 2023 dalle ore 9.

Consulta il programma completo sul Sito Ufficiale.

