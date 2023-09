Padel vs racism all’Aspria Harbour Club

Aspria Harbour Club di Milano, da trent’anni tempio del tennis e oasi di benessere e relax in zona San Siro, torna ad ospitare la quarta edizione del torneo a scopo benefico “Padel vs Racism”, il prossimo sabato 30 Settembre 2023.



Anche quest’anno il Club farà da cornice al torneo amatoriale, organizzato dall’agenzia di eventi Touche Eclat, aprendo le porte a tutta la città per sostenere la lotta contro il razzismo e promuovere l’inclusività a 360°, attraverso lo sport.



Il ricavato delle iscrizioni e delle donazioni sarà infatti interamente devoluto in beneficenza all’Associazione Comunità Nuova per il progetto “Io Tifo Positivo” che si rivolge agli studenti delle scuole, alle società sportive e agli oratori, con l’obiettivo di educare al rispetto reciproco e alla tolleranza, contro qualsiasi forma di violenza verbale e fisica, valori condivisi anche dal Family Club milanese.



La giornata prevede un palinsesto ricco di eventi, a partire dal vasto programma sportivo coordinato da Por Tres, la Padel Academy di Vinicius Trevisan con cui Aspria Harbour Club vanta una collaborazione con l’obiettivo di proporre un’offerta padel rivolta a tutti i livelli.



Durante il torneo “Padel vs Racism” i partecipanti saranno divisi in quattro squadre, rispettivamente con quattro capitani, quattro colori e un solo obiettivo: scendere in campo in competizione positiva e per una buona causa.

Alle ore 12.00 saranno nominati i capitani delle squadre e, dopo una breve fase di warm up, avrà inizio la competizione che durerà fino alle ore 18.30.

Dalle 9 alle 12 sarà possibile anche partecipare ad una clinic esclusiva e giocare a Padel con volti noti e professionisti del mondo del Padel e del calcio. Questo importante evento benefico ha ospitato negli anni personalità del calibro di Maxi Sanchez, Fernando Poggi, Miguel Lamperti, Lorenzo Di Giovanni, Nicola Amoruso, Nicola Le Grottaglie, Nelson Dida e la conduttrice televisiva Federica Fontana, che in passato hanno deciso di sostenere questa nobile causa.

Un’occasione unica per toccare dal vivo il fairplay sportivo, ricevere consigli di gioco e tattica da campioni di calibro internazionale.



L’Aspria Harbour Club di Milano è da sempre attenta al benessere psico-fisico di tutti, a qualsiasi età, genere e provenienza, e offre servizi mirati per la cura del corpo e della mente grazie ai suoi 7 ettari di parco in cui trovare 18 campi da tennis su quattro diverse superfici e 4 da padel sia all’aperto sia al chiuso, una piscina olimpionica con pool bar, un campo-pratica per il golf, una palestra di 2000 m2 con attrezzature all’avanguardia, una piscina coperta da 25 metri, un ristorante gourmet con terrazze sul verde, un’incantevole Spa per rilassarsi, e i consigli di numerosi esperti certificati.



Ancora una volta, “Padel vs Racism” si conferma un’iniziativa che vuole fare la differenza grazie anche al contributo di sponsor importanti e sensibili alla causa quali Head, Autorigoldi, Commvalut e Pure Storage.



Per l’occasione, agli ospiti sarà riservata una lounge room dedicata immersa nel verde del Club, per conoscersi, divertirsi e rilassarsi grazie alla collaborazione di partners storici come Alta Qualità, Heineken che offriranno un varietà di eccellenze culinarie italiane ed un open bar ricercato.





Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione ed iscrizione al torneo: info@toucheclat.it