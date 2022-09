Il padiglione di Baggio apre le porte alla città

sabato 24 settembre 2022 | dalle ore 16 alle 23

apre il PADIGLIONE di Baggio

via Pistoia 10, Milano



Una giornata di festa per conoscere il nuovo PADIGLIONE di Baggio che per la prima volta sabato 24 settembre aprirà le sue porte alla città.

Nato nel contesto del bilancio partecipativo su richiesta dei cittadini, il PADIGLIONE, affidato dal Comune di Milano tramite bando pubblico a Compagnia Carnevale e Fabbrica Utopie, sarà un luogo accessibile, democratico, inclusivo, aperto a cittadini e associazioni e fortemente connesso alla Biblioteca a cui è collegato idealmente dallo spazio esterno prospiciente, la Piazza dei Saperi.

In questa giornata di apertura il PADIGLIONE ospiterà numerose realtà del tessuto sociale del Municipio 7 che realizzeranno attività e laboratori aperti al pubblico. Oltre alla presentazione del calendario di incontri, concerti, corsi, spettacoli che animeranno già nelle prossime settimane gli spazi del Padiglione, si intratterranno i più piccoli con letture ad alta voce, sarà allestito uno spazio gioco per gli adolescenti, saranno realizzati laboratori di riciclo creativo e di disegno, verrà offerta una dimostrazione pratica di Zumba e molto altro ancora. A conclusione di questa vera e propria festa di apertura interverrà dalle ore 21 Paolo Baldini DubFiles con il suo live show di musica dub.



Ingresso con sottoscrizione di tessera associativa [ costo 5€ ] con validità annuale



Padiglione è

un laboratorio permanente di educazione non formale, di cultura e di diritti di cittadinanza per adulti e ragazzi



un hub dove mettere in campo sinergie e relazioni con la biblioteca, le associazioni del territorio, gli artisti, i cittadini, i giovani e le istituzioni, un luogo che diventi crocevia di persone e di opportunità, spazio di promozione, catalizzatore di esperienze e incubatore di nuove idee;



uno spazio aperto al territorio e capace di ospitare importanti e originali progetti artistici e culturali accessibili a tutti, un luogo pronto ad aprirsi al quartiere e a tutta la città;



un progetto promosso dall’Associazione Culturale Compagnia Carnevale e da Fabbrica Utopie Odv.