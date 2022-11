Il paese che per Natale si riempie di mezzo milione di lucine

Indirizzo non disponibile

Mezzo milione di lucine di Natale che riempiono e illuminano un intero paese. Dopo l'edizione del 2021 - che si è svolta a Laveno Mombello - le gigantesche installazioni natalizie tornano a Leggiuno. L'appuntamento è dal 3 dicembre all'8 gennaio (tutti i giorni tranne il 24 dicembre e l'ultimo dell'anno) dalle 17 alle 23.

L’iniziativa è nata nel 1999 quando l'organizzatore, Lino Betti, ha acquistato i primi filari luminosi in una città del Brasile, paese d'origine della moglie. Da quel giorno, ogni anno, la collezione si è arricchita fino a toccare quota 500mila led. “Da quel primo fascio di lucine, di strada ne abbiamo fatta tanta. La possibilità di portare l’iniziativa a Leggiuno, poi a Laveno e oggi di nuovo a Leggiuno è molto importante per proseguire nella tradizione delle Lucine e per regalare un Natale magico ai visitatori”, ha Betti.

L’ingresso è su prenotazione e i biglietti sono già acquistabili on-line sul sito lucinedinatale.it. Il prezzo? 7 euro il ticket intero 5 quello ridotto.

"Siamo pronti ad accogliere il ritorno a casa dello spettacolo delle Lucine di Natale, dopo la parentesi dello scorso anno a Laveno-Mombello - ha dichiarato il Sindaco Giovanni Parmigiani -. Come amministrazione, riteniamo che la modalità organizzativa con l'ingresso solo su prenotazione possa garantire sicurezza e buona viabilità per il paese, riducendo i disagi e permettendo al pubblico di godersi al meglio la visita alle Lucine. L'evento fa assaporare e vivere a pieno la magia del Natale, perché le Lucine rimangono uno spettacolo incantevole".