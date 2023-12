Paf! Performing arts festival kids &young 2023

Sabato 16 dicembre torna a Milano in Spazio Fattoria presso la Fabbrica del Vapore il festival PAF!, una giornata di danza, performance e laboratori dedicata a bambine e bambini e alle loro famiglie organizzata dalla compagnia Fattoria Vittadini.



La collaborazione, oramai consolidata, tra Fattoria Vittadini e Associazione Lilliput darà vita a una giornata all’insegna di laboratori artistici, spettacoli e attività per avvicinare le fasce d’età piú giovani al mondo delle arti performative.



Si inizia alle ore 10.00 con un laboratorio di decorazioni natalizie per bambini e bambine dagli 8 ai 24 mesi. Alle ore 11.00 va in scena lo spettacolo Amandina: il nuovo spettacolo di Noemi Bresciani per bambini e bambine dai 3 anni è tratto dall'omonimo albo illustrato di Sergio Ruzzier. Nel gioco solitario Amandina riscopre i suoi talenti. Come se fosse in cameretta lascia che le sue emozioni la attraversino e che trasformino il suo immaginario creando nuovi mondi. Solo grazie a una voce, scopre in realtà di non essere così sola e di poter condividere le sue scoperte. A seguire un altro laboratorio di decorazioni natalizie dedicato ai bambini e alle bambine dai 2 ai 4 anni.



Nel pomeriggio, alle ore 14.30 Ludoteca d'inverno (età 0/99) a cura di Fattoria Vittadini: letture e giochi sul tema dell'Inverno. Uno spazio dopo il pranzo da trascorrere ascoltando musiche e racconti sull’inverno. Un momento di decompressione morbida in cui semplicemente stare, ascoltare e sognare. Noemi Bresciani accoglierà le famiglie nella calda tana di Spazio Fattoria: il tempo si farà rarefatto come quando cade la neve tra storie, giochi e musiche per coccolarsi d’inverno, godendo l’attesa delle attività seguenti.



Alle ore 16.30 nella Sala Teatro di Spazio Fattoria via in scena lo spettacolo di Campsirago Residenza Miloemaya (età 0/36 mesi): Un percorso che coinvolge i bambini in una scoperta multisensoriale. Due bizzarri personaggi aspettano l’inizio di un pranzo da re, inventandosi un nuovo modo di apparecchiare: tutto diventa musica, canto, gioco. I neonati fanno i primi passi verso il mondo dell’opera, in uno spettacolo di teatro sensoriale fatto di voce, immagini, ed esperienze tattili.



Alle ore 17.30 si tiene il laboratorio Luci di Natale (età 0/3 anni accompagnat?) a cura di Lilliput. Il tema sarà la luce. Dopo una breve introduzione e la lettura di un albo illustrato, guideremo i partecipanti all’interno della sala, dove ad aspettarli ci sarà la proiezione di una notte stellata e per terra dei foulard illuminati da torce. I partecipanti saranno invitati a muoversi nello spazio al suono di musiche, tra le ombre, e a giocare con le torce e i foulard. Dipingeremo insieme delle stelline che saranno appese nello spazio… e si potranno poi portare a casa! Infine, un momento di rilassamento sensoriale, con pongo e travasi, prima di salutarsi.

Programma PAF! SABATO 16 DICEMBRE



Ore 10.00 @DIDstudio laboratorio di decorazioni natalizie (età 8/24mesi) a cura di Lilliput

Per iscrizioni https://form.jotform.com/spaziolilliput/sabati-creativi-



• Ore 11.00 @Spazio Fattoria – Sala Teatro Spettacolo Amandina - non badate a me (età 4/8 anni) Amandina è una creatura solitaria, curiosa osservatrice che nel gioco scopre i suoi talenti. Come se fosse nella sua cameretta, lascia che le emozioni la attraversino e che trasformino il suo immaginario creando nuovi fantastici mondi. Solo grazie a una voce, scopre di poter condividere le sue scoperte e i suoi talenti. Un inno alla timidezza e alla creatività.



DURATA 50 MIN

Contributo €: 10 genitori | 8 bimb



• Ore 11.30 @DIDstudio laboratorio di decorazioni natalizie (età 2/4 anni) a cura di Lilliput

per iscrizioni https://form.jotform.com/spaziolilliput/sabati-creativi-



DURATA 1H E 30 MIN

Contributo: vedi form



Ore 14.30 @ Spazio Fattoria - Primo Piano Ludoteca d'inverno (età 0/99) A cura di Fattoria Vittadini. Per chi non schiaccia il pisolino, per bambini e bambine letture e giochi sul tema dell'Inverno. Uno spazio dopo il pranzo da trascorrere ascoltando musiche e racconti sull’inverno. Un momento di decompressione morbida in cui semplicemente stare, ascoltare, pisolare e sognare.Noemi Bresciani accoglierà le famiglie nella calda tana di Spazio Fattoria: il tempo si farà rarefatto come quando cade la neve tra storie, giochi e musiche per coccolarsi d’inverno, godendo l’attesa delle attività seguenti.



DURATA 1H E 30 MIN

Contributo: 5 €



• Ore 16.30 @Spazio Fattoria - Sala Teatro Spettacolo Miloemaya (età 0/36 mesi)

Un percorso che coinvolge i bambini in una scoperta multisensoriale. Due bizzarri personaggi aspettano l’inizio di un pranzo da re, inventandosi un nuovo modo di apparecchiare: tutto diventa musica, canto, gioco. I neonati fanno i primi passi verso il mondo dell’opera, in uno spettacolo di teatro sensoriale fatto di voce, immagini, ed esperienze tattili.



DURATA 35 MIN (+ tempo di esplorazione)

Contributo €: 10 genitori | 8 bimb



• Ore 17.30/45 @Spazio Fattoria - Sala Teatro Laboratorio Luci di Natale (età 0/3 anni accompagnat?) a cura di Lilliput

Il tema sarà la luce. Dopo una breve introduzione e la lettura di un albo illustrato, guideremo i partecipanti all’interno della sala, dove ad aspettarli ci sarà la proiezione di una notte stellata e per terra dei foulard illuminati da torce. I partecipanti saranno invitati a muoversi nello spazio al suono di musiche, tra le ombre, e a giocare con le torce e i foulard. Dipingeremo insieme delle stelline che saranno appese nello spazio… e si potranno poi portare a casa! Infine, un momento di rilassamento sensoriale, con pongo e travasi, prima di salutarsi.



DURATA 50 MIN

Contributo €: 10 genitori | 8 bimb





PER TUTTI I LABORATORI E SPETTACOLI è consigliata prenotazione tramite mail scrivendo a info@fattoriavittadini.it oppure su Whatsapp al numero 324 020 9264





Info: https://www.fattoriavittadini.it/ | info@fattoriavittadini.it | T. 324 020 9264