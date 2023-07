Il Pagante lancia il nuovo singolo al bar: birre gratis per tutti

Birra e musica. Martedì pomeriggio, il Pagante - il duo musicale meneghino composto da Brancar ed Eddy Veerus - lancia il suo nuovo singolo, "Cerveza", con un evento aperto a tutti.

L'appuntamento è dalle 18 alle 22 al bar "El Canton" di via Morigi per ascoltare in anteprima la nuova opera della coppia, prodotta da Raffa Fl.

E "Cerveza" non sarà solo il titolo della canzone. Perché alla serata, ribattezzata "Birretta pagante", ci saranno birre gratis per tutti i fan del gruppo.