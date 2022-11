L'opera dei Musei Vaticani che sarà visibile a Milano tra novembre e gennaio

E' una pala di Raffaello Sanzio, proveniente dai Musei Vaticani, l'opera scelta per la 14esima edizione del 'Capolavoro per Milano'. Sarà esposta al Museo Diocesano dal 4 novembre 2022 al 29 gennaio 2023. Si tratta della Predella della Pala Oddi, olio su tavola in tre scomparti raffiguranti l'Annunciazione, l'Adorazione dei Magi e la Presentazione al Tempio. La predella è stata restaurata dai Musei Vaticani, nel laboratorio interno di restuaro, dal maestro paolo Violini.

La pala è una delle tre commissini che il pittore ricevette a Perugia all'inizio del '500 e fu realizzata per l'altare della famiglia Oddi nella chiesa di San Francesco al Prato. Il dipinto rimase lì fino al 1797, quando fu portato dai francesi a Parigi. Fu riportato in Italia nel 1815 ed entrò nella Pinacoteca Vaticana di nuova apertura.