Palazzo Marino si illumina con i colori dell'arcobaleno per il Pride

Palazzo Marino si accende con i colori dell’arcobaleno in occasione del Milano Pride 2021. Per la prima volta l’illuminazione sarà lunga quattro notti, da mercoledì 23 giugno a sabato 26 giugno: dal tramonto fino all’alba la facciata della sede istituzionale di Palazzo Marino, in piazza della Scala, si tingerà dei sei colori della bandiera arcobaleno, raffigurazione plastica della vicinanza e del sostegno dell’Amministrazione alla comunità LGBTIQA+ milanese.

L’iniziativa è resa possibile grazie al supporto di cinque aziende del tech - Ebay, Facebook, Google, Spotify, Tik Tok - che promuoveranno e sosterranno anche le attività di Casa Arcobaleno, ambiente protetto che accoglie i giovani discriminati dalle famiglie di origine per il loro orientamento sessuale, l'identità di genere o per il percorso di transizione avviato.

L'Amministrazione conferma il proprio sostegno alla "Milano Pride Week - Milano Pride 2021" patrocinando alcune delle iniziative in programma, a cominciare dagli eventi organizzati giovedì 24 e venerdì 25 giugno in piazza Francesca Romana (dalle ore 18 alle 23.30), all'Arco della Pace (dalle 18 alle 23.30) e in Largo Bellintani (dalle 18 alle 21), nell'ambito dell'iniziativa "Pride Square".

Sabato 26 giugno, dalle ore 16 alle ore 21, si terrà l'evento conclusivo che culminerà in una manifestazione stanziale di piazza, all’Arco della Pace, in luogo della tradizionale parata. Qui arriveranno, intorno alle ore 18, i partecipanti alla Biciclettata Arcobaleno.

Il calendario degli eventi e le prenotazioni per accedere alle iniziative con ingresso contingentato sono disponibili sul sito Milanopride.it e sulla piattaforma eventbrite del Milano Pride.