Palazzo Marino in Musica, un nuovo concerto gratis in streaming

Domenica 6 settembre, all'interno della rassegna Palazzo Marino in Musica, si terrà un concerto in streaming con i musicisti Andrea Favalessa (violoncello) e Maria Semeraro (pianoforte).

I musicisti

Il duo Favalessa-Semeraro ha scelto un periodo storico definito, gli anni dal 1910 al 1941, particolarmente ricco di suggestioni “notturne” per violoncello e pianoforte. La notte nella Sonata per violoncello e pianoforte di Debussy, capolavoro della maturità compositiva e cameristica, è presente nel richiamo originario, poi trasformato in una estetica simbolista, dal Pierrot faché avec la lune di Watteau. L’elemento naturale è evocato dalle infinite possibilità timbriche e tecniche degli strumenti: pizzicati, glissandi, effetti sonori al ponticello per il violoncello, giustapposizione di accordi e movimenti vorticosi per il pianoforte.

Con Louange à l’Eternité de Jésus di Messiaen il tema della notte viene reinterpretato a livello di buio storico: il Quatuor pour la fin du temps da cui è tratto, è scritto durante la prigionia nel campo di concentramento di Gorlizt tra il 1939 e il 1940. Infine il programma declinerà la notte come momento di abbandono onirico della fantasia, con I Nottambuli di Mario Castelnuovo- Tedesco, e di abbandono nella danza, in Notturno e Tarantella di Alfredo Casella.

Come assistere al concerto

Il concerto sarà realizzato a porte chiuse e si potrà seguire gratuitamente in streaming sul canale youtube e facebook di Palazzo Marino.