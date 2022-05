A Palazzo Marino si celebra la 21ᵃ edizione del “premio campione”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Un riconoscimento donato a personaggi che si sono distinti per solidarietà, legalità e civismo: questo è il “Premio Campione” istituito dai City Angels, associazione no profit presente in 21 città italiane e 3 svizzere con oltre 600 volontari, e dal loro fondatore Mario Furlan. La premiazione, giunta alla sua 21° edizione, avverrà mercoledì 11 maggio alle ore 11.00 all’interno di Sala Alessi a Palazzo Marino. Per l’occasione saranno premiati 11 figure, di cui 10 scelte da una giuria composta dai direttori di prestigiose realtà dell’informazione italiana. L’ultimo, invece, è il “Campione della Gente” e viene proclamato, attraverso un sondaggio online, da decine di migliaia di clienti di Coop Lombardia tra una rosa di 10 nominativi. Questo “Oscar della Bontà” consisterà in una piccola statua simbolica che rappresenta un uomo caratterizzato dalla presenza di un grande cuore tra le sue braccia. Lo sponsor dell’edizione 2022 sarà Yakult: l’appuntamento, condotto da Simona Ventura, inizierà con un breve speech del sociologo Renato Mannheimer, il quale illustrerà i risultati del sondaggio social che ha portato alla proclamazione del “Campione della Gente”. “Fare del bene è la più grande manifestazione di umanità – afferma Mario Furlan, fondatore dei City Angels oltre che giornalista e docente universitario di motivazione e leadership – All’interno di uno scenario attuale così influenzato dal conflitto in corso, i gesti di solidarietà assumono ancora più valore. Il mio augurio è che questo premio possa sensibilizzare la comunità, avvicinandola ulteriormente alle esigenze dei più bisognosi”. Tornando alla premiazione, saranno presenti diverse figure istituzionali come il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, gli assessori comunali Lamberto Bertolè, Arianna Censi e Pierfrancesco Maran oltre all’Assessore regionale alla Famiglia e alla Solidarietà sociale Alessandra Locatelli, l’Assessore regionale al Turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni, il Viceprefetto aggiunto Sabrina Pane e il monsignor Erminio De Scalzi. Ma non è tutto, perché sul palco ci saranno anche la madrina dei City Angels Daniela Javarone e alcuni testimonial dell’associazione, tra cui i personaggi dello spettacolo, dell’arte e della cultura Enrico Beruschi, Stefano Chiodaroli, Iaia de Rose, Nino Formicola, Alberto Fortis, Tessa Gelisio, Omar Pedrini, Andrée Ruth Shammah e Jo Squillo. Per concludere, il premio gode del patrocinio del Comune di Milano, di Regione Lombardia, dell’Associazione Nazionale Magistrati, dell’Agenzia delle Entrate, dell’Ordine degli Avvocati, della Comunità ebraica, del Rotary Club e, per ultimo ma non meno importante, del Lions Club.