Torna il festival (gratis) dedicato al panettone artigianale

Torna il festival del panettone. La kermesse dedicata al dolce più celebre del periodo natalizio si svolgerà il 3 e 4 dicembre a Villa Burbanzai a Rho (Corso Europa 291).

I migliori pasticcieri Lombardi si daranno appuntamento per celebrare lo storico dolce milanese tra gusto e tradizione. Ci saranno assaggi gratuiti e verranno proposte degustazioni in abbinamento con altre prelibatezze. "In questi due giorni non si pensa alla linea ma solo a provare tutte le delizie che ci saranno", hanno puntualizzato gli organizzatori. La kermesse è la prima dopo due anni di stop a causa del covid: la manifestazione del 2021, infatti, era stata annullata proprio a ridosso della data.

L’evento è promosso da Confcommercio Rho con il patrocinio del comune di Rho e punta sempre più a diventare un appuntamento fisso per tutti gli amanti del panettone e della tradizione gastronomica lombarda.