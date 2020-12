PHYD HUB: Paola Maugeri e Luca Mazzucchelli raccontano Epicuro e la sua ricetta per la felicità

Con le festività natalizie alle porte, la voglia di serenità permea lo spirito e la mente di tutti, soprattutto in un momento di incertezza come quello che il mondo intero sta vivendo da quasi un anno. Con questa consapevolezza, Phyd ha organizzato un evento che rappresenta un piccolo dono di Natale dedicato a tutti gli italiani, con l’obiettivo di proporre alcuni antidoti per i momenti di incertezza e disorientamento di questi tempi. Venerdì 17 dicembre alle ore 18.00 si terrà infatti “Feed Yourself to Improve the World”, talk show dedicato ai rimedi per contrastare le paure e stare bene con se stessi, con un focus sulle ricette ideate da Epicuro oltre duemila anni fa.

Un appuntamento che sarà condotto da due ospiti d’eccezione: Paola Maugeri, giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica, e Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta, divulgatore, direttore della rivista “Psicologica contemporanea”. Saranno loro a guidare i partecipanti attraverso un viaggio spirituale e metafisico alla scoperta dei segreti per contrastare il disorientamento, raccontando anche i rimedi identificati in epoca ellenistica da Epicuro, il “Filosofo della felicità”.

Attraverso l’analisi dei concetti di Fulfilment, Work-life Balance, Cura delle Relazioni e Propriocezione, Phyd vuole divulgare prima del Natale un messaggio di ottimismo, con la speranza che il post-Pandemia possa generare nuove consapevolezze, più resilienza e tanta creatività in più anche all’interno della vita professionale di tutti coloro che in questo momento stanno affrontando le maggiori difficoltà.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti previa registrazione.