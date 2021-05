Il grande jazzista Paolo Fresu protagonista di un incontro social agli Arcimboldi: come seguire la diretta

Mercoledì 5 maggio Paolo Fresu, uno dei più importanti del panorama jazz internazionale, sarà protagonista del format Facciamo #TamTam, palinsesto di approfondimento sui canali social del Teatro Arcimboldi, concepito appositamente per rinnovare lo scambio e il dialogo con il pubblico.

L'incontro

Paolo Fresu sarà accolto e presentato da Paolo Franchini, presidente della FEM Federazione Editori Musicali. Sarà un incontro informale per chiacchierare principalmente di musica e concerti, ma anche per fare il punto sulla situazione attuale. Non mancheranno certo gli aneddoti di una lunga carriera musicale come quella Paolo Fresu, musicista colto e raffinato, stella del jazz italiano amatissimo all'estero. L’artista sarà a disposizione dei fan e della community del Teatro Arcimboldi per rispondere alle domande durante l’incontro.

Il format

Facciamo #TamTam, propone incontri settimanali con dirette, approfondimenti, talk e contenuti speciali che saranno accessibili dai canali social del teatro. Ogni mercoledì un appuntamento con autori, artisti e maggiori esponenti del teatro, dell’arte e della musica per analizzare, approfondire, creare e far circolare nuove chiavi di lettura e di interpretazione del presente e nuove idee per il futuro.

Il format presenterà ospiti illustri del mondo della cultura: critici d’arte, artisti, attori, registi, coreografi e personaggi del mondo dello spettacolo. Gli incontri coinvolgeranno anche gli spettatori a casa che potranno interagire ponendo domande agli ospiti e commentando la diretta. Si parlerà di arte, di teatro, di musica con approfondimenti, storie e aneddoti. Ma si parlerà anche e soprattutto del futuro del mondo della cultura, profondamente segnato dalla pandemia, che nei prossimi mesi dovrà necessariamente essere ridisegnato e riprogrammato in alcune sue forme con nuove idee e nuovi progetti.

Sarà possibile seguire la diretta Instagram sulla pagina di @teatrodegliarcimboldi.