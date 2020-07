Paolo Kessisoglu ad Arena Milano Est per presentare il suo nuovo film. Orari e biglietti

Mercoledì 29 luglio ad Arena Milano Est tornano le anteprime con l’autore, punta di diamante della rassegna cinematografica "Notti Magiche" a cura di Franco Dassisti, giornalista, critico e conduttore radiofonico. Sul palco del polo multiculturale targato Teatro Martinitt Alberto Ferrari, autore e regista di una commedia vivace con protagonisti, tra gli altri, gli show man Luca e Paolo. Quest’ultimo saluterà il pubblico dell’Arena.

Il film con Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri

Proprio mercoledì 29 luglio esordirà sul grande schermo un'altra pellicola dopo il lockdown per il Covid19. Per Un figlio di nome Erasmus un cast ad alto tasso di comicità e divertimento: Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu (che sarà presente alla serata per un saluto al pubblico dell’Arena Milano Est), Daniele Liotti, Ricky Memphis, Carol Alt, Roby Facchinetti (che interpreta se stesso).

A metà tra commedia brillante e Road Movie, il film racconta di quattro amici che hanno condiviso, tra le altre avventure, un soggiorno Erasmus in Portogallo e, in quell’occasione, anche la stessa donna. Raggiunti dalla notizia che quest’ultima è mancata, si recano a Lisbona per il funerale e scoprono che la loro vecchia fiamma ha lasciato “in eredità” un figlio ventenne. I quattro si mettono alla ricerca del ragazzo e di una risposta certa sulla paternità. E mentre si pongono domande sul futuro, affiorano ricordi del passato e si impongono bilanci. A presentare la pellicola, a partire eccezionalmente dalle 21, saranno il regista Alberto Ferrari e l’ex Iena Paolo Kessisoglu. La proiezione inizierà alle 21:30.

Le norme anti-covid

Tutte le attività nella nuova Arena saranno svolte nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza previste dai disciplinari anti-Covid. Il ritiro dei biglietti, che si consiglia di acquistare in anticipo, è consentito rigorosamente entro le ore 21, per evitare assembramenti.