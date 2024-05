Paolo Leonardo: resurfacing erasures

La Galleria Raffaella De Chirico inaugura il 6 giugno la personale dell'artista Paolo Leonardo (Torino, 1963) dal titolo Resurfacing Erasures, con lavori di recente produzione (2022-2024). Da circa tre decenni Leonardo interviene con la pittura sulla stampa fotografica da scansione; in mostra tre cicli di lavori con cromie dominanti che danno anche i titoli ai corpus di lavori: Rossi di piccolo formato, Blu e Oro di medio e grande formato in cui è la figura femminile ad essere maggiormente protagonista.

Se la poetica in passato era espressione politica, negli ultimi lavori l'artista è più introspettivo e intimo che mai, declinando anche la sua vita personale volta alla totale assenza dai social network.