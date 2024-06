Pride Milano 2024, la parata finale e la festa con (tantissima) musica

Sabato 29 giugno Milano si colora con la parata finale della Milano Pride Week 2024, un grande appuntamento inclusivo a difesa dei diritti LGBT nel mondo.

Il percorso

Come da tradizione, il punto di ritrovo è alle 15 in via Vittor Pisani, di fronte alla Stazione Centrale.

Il corteo partirà da piazza Repubblica alle 16 per continuare lungo via della Liberazione connettersi a via Melchiorre Gioia e raggiungere piazza XXV Aprile, i Bastioni di Porta Volta e viale Elvezia, fino a giungere di fronte all’Arena, per poi continuare lungo viale Byron, viale Melzi d'Eril, corso Sempione e concludersi all’Arco della Pace, dove si terrà il grande evento finale.

Sul palco, numerosi ospiti e musica per una grande celebrazione di libertà.

Gli artisti protagonisti

Gli artisti protagonisti di quest’anno sono Orietta Berti, La Cesira, Clara, Daniele Gattano, Michele Bravi, Gianmaria, Karma B, N.A.I.P., Debora Villa, Ditonellapiaga, Ricchi e Poveri, BigMama, Beatrice Quinta, Sethu, Gaia, Chadia e Francesca Michielin.

La conduzione sarà invece afidata a Marta Pizzigallo, Edoardo Zaggia, Francesco Cicconetti, Kaze e Fabrizio Colica.