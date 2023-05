Parchi Agos Green&Smart, la stagione 2023 riparte da Milano

Sabato 27 maggio, il quartiere Giambellino sarà teatro della prima tappa dell’edizione 2023 di Parchi Agos Green&Smart, attraverso l’organizzazione di un pomeriggio di animazione, patrocinato dal Municipio 6 del Comune di Milano, che vedrà coinvolte varie realtà e associazioni del territorio a beneficio della comunità del quartiere, nelle aree verdi di largo Balestra e parco del Giambellino Ovest.

Parchi Agos Green&Smart, progetto di brand urbanism avviato nel 2021 da Agos – società leader nel credito al consumo – in collaborazione con Brand for the City e Fondazione SportCity, ha come obiettivo quello di riqualificare e valorizzare i parchi urbani nelle città italiane dove è presente la società, grazie ad interventi di rigenerazione e animazione attenti al territorio.

Gli interventi riguardano quattro diverse aree:

Green

Smart

Sport

Art

Il progetto è nato nel 2021 a Milano con gli interventi, appunto, negli spazi verdi di Largo Balestra e del parco Giambellino Ovest per contribuire a rendere le due aree poli di aggregazione e inclusione sociale.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Si comincia in Largo Balestra dalle 14.30 alle 16.30 con un torneo di ping pong, gratuito ed aperto a tutti, organizzato da Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Aquile Azzurre. Clicca qui per iscriverti

Sempre alle 14.30, ConservaMi, associazione culturale che promuove i concetti dell’economia circolare e la riduzione della produzione di rifiuti attraverso attività di recupero e di riparazione, organizzerà “REPAIR DAY” - LABORATORIO SUL RICICLO.

Contestualmente, nelle aree verdi, l’associazione Parcobello organizzerà (dalle 15 alle 16.30) PARCOBELLO EXPERIENCE “LA NATURA SI RACCONTA”, un laboratorio/percorso rivolto a famiglie con bambini (5-10 anni), diretto alla conoscenza degli alberi del parco e dei loro cicli di vita.

Sempre nelle aree verdi, dalle 15 alle 16 (e dalle 17.15 al Giambellino Ovest) la Gym Academy Milano offrirà a tutti l’occasione di provare il kickboxing, mentre Fidal Milano e ABC Progetto Azzurri faranno provare le diverse discipline dell’atletica leggera (corsa, salti, lanci).

Olimpia Sport ASD si occuperà del traferimento di tutti i presenti al vicino parco del Giambellino Ovest con la tecnica del fit walking, perché “camminare fa bene ma occorre farlo nel modo migliore” (CAMMINIAMO BENE E VELOCEMENTE dalle 16.00)

Il programma proseguirà nel parco del Giambellino Ovest (dalle 16.30 alle 18.30) dove I Piccoli Cantori di Milano, coro di voci infantili tra i 5 e i 14 anni di età, si esibiranno in un’esibizione canora dalle 16.30 alle 17.15.

Alle 17.15 sarà il momento de Il Castelletto Junior che offrirà la possibilità a neofiti e esperti di immergersi nel meraviglioso mondo degli scacchi.

Sempre a quell’ora, sul campo da basket, Canottieri Milano e Arzaga Basket organizzeranno una serie di giochi coinvolgendo tutti i presenti.