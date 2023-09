Parchi sommersi. Capitolo due: parco nord Milano

Dal 18 al 24 Settembre 2023 al Parco Nord Milano andrà in scena il secondo capitolo di Parchi Sommersi, spettacolo immersivo e interattivo creato dalla Compagnia Òyes.



Una passeggiata interattiva per massimo 30 spettatori alla volta muniti di cuffie wireless. Una performance in cui il pubblico è testimone partecipe di storie stratificate sotto le radici degli alberi. Storie che raccontano ogni volta un parco di Milano che in qualche modo ne segna i confini spaziali e ideali: tra selvatico e antropico, tra smania di progresso e svago domenicale, tra passato agricolo e futuro digitale.



Dopo il primo capitolo dedicato al Parco Lambro, il secondo capitolo si concentra su Parco Nord Milano, grande parco periurbano che nasce sulle macerie dell'epoca industriale. Un reticolato di sogni, radici, strade e quartieri saldati da questa immensa area verde.



Con “Parchi Sommersi” Òyes vuole camminare insieme ai cittadini e alle cittadine alla ricerca di Atlantidi perdute, per comprendere con più consapevolezza il presente e immaginare un futuro memore delle proprie radici.



I biglietti sono acquistabili unicamente online fino a due ore prima di inizio spettacolo su Vivaticket.



Si consigliano scarpe comode e k-way in caso di pioggia.