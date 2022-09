Parchi sommersi. Capitolo uno: parco Lambro

uno spettacolo itinerante in cuffia di OYES



di e con Francesca Gemma | Francesco Meola



sound design Gianluca Agostini



organizzazione Emma Mainetti | Irene Romagnoli



grafica Noemi Radice



foto Luca Meola



video Umberto Terruso



produzione OYES



con il sostegno di Milano è Viva



?un ringraziamento speciale a Ce.A.S. - Centro Ambrosiano di Solidarietà | cohousing Base Gaia | GAS Feltre | Cascina Biblioteca | Alma Rosé | Maria Luisa Rovetta e Butik | Thomas Giglio | Graziano Valera | Stefano Massaron | Andrea Turolla | Francesca Minetto | Matteo Balduzzi | Tiziana Colla | Marta Mungo | Daniela Moioli | Daniela Barbante | Santa Volpe | Carla Abate | Wilma, Katy, Pedro e Felipe | Marco, Wallo, Felice, Luca e Paolino dell'Osteria Battagliera



Immagina un fiume con i pesci fermi. Cosa guardano?

Una donna cerca tra le acque il suo uomo.

Chissà se lo troverà.

Se arriverà ancora la primavera, le cascine piene di gente, le colazioni sul lago.

Chissà se ci sarà un'altra notte o rimarrà per sempre su questa montagnetta.

Immagina i "chissà" e poi fermati.

Ci sei, sei al Parco Lambro.



?Una notte, all'improvviso, Luca scompare.

Gaia sta con lui da nove anni... da un giorno all'altro si ritrova sola, con un mistero da risolvere all'interno di Parco Lambro, per poterlo ritrovare. Un luogo intricato di ricordi, indizi, segni che gli spettatori attraverseranno guidati da Gaia, alla ricerca di Luca e alla scoperta delle stagioni di uno dei luoghi più iconici e sconosciuti di Milano.



A volte le cose possono semplicemente sparire,

sommerse nel fondo della memoria.



PARCHI SOMMERSI è una passeggiata interattiva per una trentina di spettatori muniti di cuffie wireless. Una performance in cui il pubblico è testimone partecipe di storie stratificate sotto le radici degli alberi. Storie che raccontano ogni volta un parco di Milano che in qualche modo ne segna i confini spaziali e ideali: tra selvatico e antropico, tra smania di progresso e svago domenicale, tra passato agricolo e futuro digitale.



Per il primo capitolo lo scavo si concentra su Parco Lambro, sede di numerosi cambiamenti naturali, storici e sociali. Avvenimenti sepolti dalla polvere nel frenetico correre della città.



Con PARCHI SOMMERSI Oyes vuole camminare insieme ai cittadini del quartiere e non solo, alla ricerca di Atlantidi perdute, per comprendere con più consapevolezza il presente e immaginare un futuro memore delle proprie radici.