Parco Giardino Sigurtà: un’immensa oasi verde alle porte di Verona

Il Parco Giardino Sigurtà è una perla naturalistica che sorge nelle vicinanze delle città di Mantova e Verona e a soli 8 km dal Lago di Garda; i suoi 600.000 metri quadrati ospitano tesori storici come il Castelletto e l’Eremo (risalenti alla fine del 1700), architetture verdi come il Labirinto, prati e boschi ricchi di alberi secolari come la Grande Quercia di oltre 400 anni, angoli imperdibili come il celebre Viale delle Rose, il Grande Tappeto Erboso e 18 specchi d’acqua.

Il Parco riaprirà i battenti domenica 7 marzo 2021, e come consuetudine lunedì 8 marzo in occasione della Festa della Donna, tutte le donne potranno entrare gratuitamente al Giardino e scoprire così l’arrivo della primavera.

Tra le innumerevoli fioriture come le rose che sbocciano in 30.000 esemplari a maggio, le centinaia di ninfee tropicali e rustiche che colorano i Giardini Acquatici, le 30 varietà di dalie che impreziosiscono il Viale delle Aiuole Fiorite, da non perdere la fioritura di oltre un milione di tulipani che si ammira dalle prime settimane di marzo ai primi giorni di maggio: questa fioritura, nota ormai come Tulipanomania, è la più importante in Italia e nel 2019 è stata premiata dalla World Tulip Society con il premio World Tulip Destination Worth Travelling For, per l’eccellenza nella promozione e nella celebrazione del tulipano. Centinaia di varietà abbelliscono i prati e boschi del Parco e sono collocate in aiuole anno dopo anno completamente ridisegnate e frutto di ricerca e studio costanti.

Quest’anno il Parco, la cui origine risale al 1407, ha ricevuto altri due riconoscimenti (il Giardino Sigurtà è stato premiato nel 2013 come Parco Più Bello d’Italia e nel 2015 come Secondo Parco Più Bello d’Europa):

Tiqets, una delle piattaforme di vendita di biglietti per musei e attrazioni più diffuse nel mondo ha premiato il Parco Sigurtà nella quarta edizione dei Global Remarkable Avenue Awards, il riconoscimento che celebra i migliori musei ed attrazioni in Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti e Spagna, per aver garantito con impegno una visita indimenticabile, in tutta sicurezza, tra i fantastici punti di interesse, regalando così all’utente un’esperienza unica.

Trip Advisor, invece, ha premiato questa perla naturalistica con il premio Travelers' Choice Best of the Best di Tripadvisor, un riconoscimento che viene conferito alle realtà considerate tra le migliori in Italia. I vincitori vengono selezionati ogni anno in base alle recensioni di milioni di utenti di Tripadvisor.

Per ulteriori informazioni sulle attività del Parco, le fioriture e i punti di interesse: www.sigurta.it

