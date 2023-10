Il primo parco giochi per cani d'Italia organizza una festa per Halloween

A Iagolandia, il parco giochi a tema per cani di 3.000 metri quadri, ci sarà una festa di Halloween. Nel parco, che si trova a Guanzate (Como), a 20 minuti da Milano, durante il fine settimana di sabato 28 e domenica 29 ottobre ci sarà l’evento tematico “Halloween a Iagolandia”, un evento unico dedicato ai 4 zampe.

Tutto il parco sarà allestito a tema e inoltre cani e umani potranno farsi ritrarre dalla pet photographer Francesca Cretella. Passeggiando per il parco umani e 4 zampe potranno assaggiare cioccolati e caramelle, come comanda la tradizione di Halloween, scattare tante foto divertenti e “mostruose” nei punti selfie, giocare in sicurezza nelle aree tematiche, scoprire i gadget di Husse Italia e molto altro.

“L’anno scorso è stato un successo, hanno partecipato 80 cani e ogni anno miglioriamo l’esperienza che possono vivere. I nostri eventi sono sempre su prenotazione perché ci teniamo a far vivere a cani e proprietari un’esperienza di divertimento e relax senza preoccupazioni. I posti sono limitati per far sì che ci sia un giusto numero di cani, per ciascuno spazio, senza stress e nel rispetto delle esigenze di tutti I partecipanti, sia a 2 che 4 zampe. Il programma è sempre pensato in modo da evitare che troppi cani si trovino a fare la stessa attività nello stesso momento.” spiegano le fondatrici di Iagolandia, Martina Comollo, responsabile organizzativa, e Grazia Maldini, educatrice cinofila.

Durante “Halloween a Iagolandia” è possibile accedere al parco divertimenti scegliendo una delle tre formule: Halloween Tour in cui cane e padrone possono passeggiare per la prima volta nel parco per 30 minuti, comprare dolciumi per entrambi e scattare tantissime foto anche a tema. La seconda formula Halloween Party consente invece l’ingresso al parco giochi per un’ora, tempo in cui cani e padroni potranno divertirsi anche all’interno delle aree tematiche in totale serenità e sicurezza insieme ad altri amici a 4 zampe. L’ingresso alle aree è sempre supervisionato dagli educatori cinofili del parco.

Infine, per i più coraggiosi c’è la possibilità di fare un’esperienza paurosa a 360 gradi con Halloween Da Paura: per un’ora e mezza cani e padroni potranno partecipare alla pesca a sorpresa, tentando di afferrare uno dei premi nascosti nel Calderone Orrido e prendere parte ad una speciale caccia al tesoro “mostruosa”, mettendosi alla prova all’interno della Tenda di Jack.

“La caccia al tesoro è un gioco che piace sempre molto perché si divertono sia il cane sia il padrone. Si parte da una storia, in questo caso una di paura, e si gioca insieme. Per Halloween abbiamo pensato a questa: un serial killer un po' sbadato ha perso i pezzi dei corpi delle sue vittime e le armi del delitto all’interno del parco giochi Iagolandia e i nostri amici a 4 zampe, guidati dai loro padroni devono fiutarli, seguire indizi e trovarli” racconta Martina Comollo, co-fondatrice e responsabile organizzativa di Iagolandia. Per l’ingresso è obbligatoria la prenotazione entro e non oltre il 22 ottobre.