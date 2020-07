Parco Sempione, cinque gorni di sport gratuito per bambini e ragazzi

Nel palinsesto della Milano Summer school, Expo per lo sport, l’evento di promozione sportiva nato nel 2015 all’interno di EXPO, propone un centro estivo a tutto sport completamente gratuito nel cuore di Milano.

L’iniziativa, che si terrà dal 31 agosto al 4 settembre, sarà strutturata in piccoli gruppi di fasce d’età comprese tra i 6 e i 14 anni e si svolgerà in modo diffuso all’interno del Parco Sempione, con sei diversi cluster che garantiranno il distanziamento tra i partecipanti.

L’obiettivo è fornire un aiuto concreto alle famiglie milanesi, che in questi mesi di emergenza hanno vissuto momenti di grande criticità, un modo per restituire alla città di Milano il grande valore che negli anni ha donato alla manifestazione, partendo proprio dalle famiglie e dai più giovani.

Un'edizione totalmente gratuita

“Questa edizione estiva di Expo per lo sport all’interno della rete delle Summer school, nella splendida cornice del parco Sempione e totalmente gratuita, rappresenta una preziosa opportunità per tanti bambini milanesi di avvicinarsi allo sport, praticarlo insieme all’aria aperta e sperimentare nuove discipline – dichiarano Laura Galimberti, assessore all’Istruzione e Roberta Guaineri, assessore allo Sport –. La pratica sportiva e i suoi valori di rispetto e collaborazione sono un elemento fondamentale per ogni comunità, indispensabile per il benessere fisico e una crescita consapevole dei cittadini più giovani. Ancora una volta, la collaborazione pubblico-privato - ormai un tratto distintivo milanese - produce risultati virtuosi offrendo ai bambini e alle bambine la possibilità di godere di un centro estivo davvero speciale”.

Expo per lo Sport è un evento sostenuto dall’Ufficio scolastico per la Lombardia AT Milano, Regione Lombardia, CONI Lombardia – delegazione di Milano e la Scuola di Scienze motorie dell’Università degli Studi di Milano, sponsorizzato da Lidl Italia e organizzato da DNA Sport consulting in collaborazione con il Comune di Milano.

Terminato il Centro estivo, la manifestazione riaprirà le porte al pubblico nel weekend successivo nella sua veste tradizionale. Anche in questo caso saranno diverse le misure adottate per garantire lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza, a partire dalla procedura di registrazione online che garantirà una turnazione dei partecipanti.